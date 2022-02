dmLIVE: Drogeriemarkt setzt auf Home-Shopping-Streams per App

Bereits ausgestrahlte Sendungen sollen in der App archiviert werden und stehen interessierten Kunden hier zum Nachschauen bereit. Für den Zugriff auf die Live-Sendungen setzt dm übrigens einen bestehenden dm-Account voraus, verbindet das personalisierte Konto und den Zugriff auf das neue Bewegtbild-Angebot also von Anfang an. dm selbst bespricht das neue Format auf dieser Übersichtsseite .

Geplant ist, dass Zuschauer und Zuschauerinnen mit den Moderatoren interagieren, Fragen stellen und von besonderen Aktionen profitieren können. Zudem sollen sich die während der Sendung beworbenen Produkte direkt aus der Mein dm-Applikation heraus bestellen lassen. Da die Zuschauer nur über die App an den Streams teilnehmen können, stehen diese also bereits mit einem Fuß im laden und müssen die besprochenen Produkte nur noch ordern.

