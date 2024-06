DMA-Verstöße: EU startet offizielles Untersuchungsverfahren gegen Apple

Am Wochenende hat sich bereits abgezeichnet, dass die EU-Kommission die Anpassungen, die Apple mit Blick auf das Gesetz über Digitale Dienste (DMA) vorgenommen hat, nicht als ausreichend betrachtet. Diese Einschätzung hat sich inzwischen bestätigt. Die Europäische Union hat jetzt darüber informiert, dass sie der Meinung ist, dass die aktuellen App-Store-Regeln gegen das Gesetz über Digitale Dienste verstoßen.

Formell läuft das Ganze so ab, dass die EU-Kommission die vorläufigen Ergebnisse ihrer Untersuchung über die Nichteinhaltung der DMA-Vorgaben an Apple überstellt und die beanstandeten Punkte nennt. Ganz oben auf dieser Liste steht der Vorwurf, dass Apple die App-Entwickler daran hindere, Verbraucher und somit potenzielle Kunden frei auf vom App Store unabhängige und alternative Angebote und Inhalte zu lenken.

Apple’s new slogan should be “act different”. Today we take further steps to ensure Apple complies with the DMA rules. We have reason to believe that the AppStore rules not allowing app developers to communicate freely with their own users is in breach of the DMA. We are also opening a new case in relation to Apple’s new business terms for iOS. Without prejudice to Apple’s right of defence, we are determined to use the clear and effective DMA toolbox to finally open real opportunities for innovators and for consumers.

-Thierry Breton, Commissioner for Internal Market