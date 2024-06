SwitchBot bringt erste mit Matter kompatible Universal-Fernbedienung

Die SwitchBot Universal Remote soll die Produktpalette des auf Smarthome-Zubehör spezialisierten Anbieters SwitchBot um eine komfortable Steuerzentrale erweitern, mit deren Hilfe sich auch eine breite Palette an Zubehör auch dann steuern lässt, wenn man das iPhone gerade nicht zur Hand hat.

Das neue Zubehör trägt ein Preisschild von 69,99 Euro und ist aktuell im Rahmen einer Einführungsaktion mit 20 Prozent Nachlass für 56 Euro zu haben, nutzt hierfür den auf der Produktseite des Herstellers angezeigten Rabattcode 20LUG.

Werft allerdings vor dem Kauf einen genaueren Blick auf die Spezifikationen der Fernbedienung. Für die Zukunft kündigt sich hier in der Tat eine breite Palette an Nutzungsmöglichkeiten an, zunächst werden SwitchBot zufolge aber nur Fernseher, Klimaanlagen und Beleuchtungslösungen unterstützt. Für die Integration weiterer Produkte von Drittanbietern ist ein noch ausstehendes Firmware-Update erforderlich. Die TV-Bedienung schließt übrigens auch Streaming-Lösungen wie Apple TV und Amazon Fire TV mit ein. Zukünftig will SwitchBot diesen Bereich noch um die Unterstützung von Roku, NVIDIA Shield und Android TV erweitern.

Mit SwitchBot-Hub als Matter-Fernbedienung

So richtig spannend könnte es dann aber in Verbindung mit einem Hub 2 oder dem Hub Mini von SwitchBot werden. Von SwitchBot selbst werden derzeit der Bot-Schalter, verschiedene Vorhang- und Jalousiemotoren, Plug Mini, Color Bulb, LED Light Strip und der Sauger K10+ unterstützt. Die mit Matter kompatiblen Hubs von SwitchBot erlauben es aber darüber hinaus, über den neuen Smarthome-Standard auch Geräte von anderen Herstellern mit der Fernbedienung zu verknüpfen.

Als Beispiele für eine erweiterte Matter-Integration nennt SwitchBot Produkte wie die Leuchtmittel von Philips Hue oder die per App steuerbaren Jalousien von IKEA. Der Weg hierfür läuft über einen mit Apple Home verbundenen SwitchBot-Hub, in der Home-App lässt sich die Fernbedienung dann wohl entsprechend konfigurieren. Wir werden das Ganze in Kürze ausprobieren und berichten.