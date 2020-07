DLF Audiothek mit Facelift und Dunkelmodus

Ende 2019 verabschiedete sich die DLF Audiothek mit einem großen CarPlay-Update und einer Erweiterung für die Apple Watch in die wohlverdiente Weihnachtspause.

Jetzt meldet sich die seit Herbst 2017 erhältliche, kombinierte Hör-Mediathek von Deutschlandfunk, DLF Kultur und DLF Nova mit einem Design-Update zurück.

Es werde dunkel. Der Dark Mode in der Dlf Audiothek ist da. Plus optimiertes Playlisting und layouterische Optimierungen. Look for Version 2.2.0. Jetzt auf Android, iOS bis Donnerstag. @DLF @dlfkultur @dlfnova https://t.co/WnKKTCDgew pic.twitter.com/SDAbKISle6

— Deutschlandfunk Lab (@Dlf_Lab) July 7, 2020