djive Flowmate: 3-in-1 Luftreiniger mit Luftbefeuchter und App

Der Sommer stellt sich langsam wieder ein. Dazu passend haben wir erst gestern die S2-Ventilatoren mit App-Steuerung von Xiaomi vom Dachboden geholt, die wir nach dem letzten heißen Jahr nach wie vor ohne Abstriche empfehlen können.

Ventilator, Luftreiniger und Luftbefeuchter

Wenn Ventilatoren allein nicht ausreichen, dann bietet der auf Staubsauger, Luftreiniger und Ventilatoren spezialisierte Anbieter djive mit dem „Flowmate ARC Humidifier“ jetzt einen neuen 3-in-1 Luftreiniger mit App-Steuerung an, der nicht nur einen HEPA-Filter mitbringt, sondern auch eine UV-Desinfektion, einen rotorlosen Ventilator und einen Luftbefeuchter integriert.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 269,99 Euro ausgezeichnet liegt der „Flowmate ARC Humidifier“ 30 Euro unter dem Preis, den djive für den „Flowmate ARC Heater“ aufruft, der statt eines Luftbefeuchters einen Heizlüfter integriert, ansonsten jedoch weitgehend baugleich zu dem neuen Modell ist.

Der „Flowmate ARC Humidifier“ ist mit einem Hygrometer versehen, das die relative Luftfeuchtigkeit im Blick behält und im Automatikmodus versucht, diese bei 55 Prozent zu halten. Dafür setzt das 3-in-1-Modell auf einen Wassertank mit 1,2 Liter Fassungsvermögen.

Davon unabhängig konkurriert djive mit den Dyson-Ventilatoren ohne Rotoren. Hier bietet der „Flowmate ARC Humidifier“ neun Gebläse-Stufen und eine optionale 80°-Rotation an, die sich Bei bedarf zuschalten lässt. Ähnlich wie die Xiaomi-Ventilatoren besitzt das 3-in-1-Gerät einen „natürlichen“ Ventilator-Modus, der die Lüftergeschwindigkeit variiert und so dafür sorgen soll, dass sich die frische Luft eher nach zufälliger Brise als nach regelmäßiger Ventilator-Oszillation anfühlt.

Neben der App-Steuerung kann der neue „Flowmate ARC Humidifier“ auch per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Home kontrolliert werden. Der „Flowmate ARC Humidifier“ ist ab sofort im Fachhandel in den zwei Farbvarianten Clean White und Metallic Grey verfügbar, Amazon sollte das neue Modell in den kommenden Wochen hier listen.