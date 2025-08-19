Neues Streaming-Angebot
waipu.tv und Disney+ mit 4K-Stick für 5 Euro im Monat
Bei waipu.tv ist das nächste Aktionsangebot angelaufen. Diesmal muss man lediglich den 4K-Stick des IPTV-Anbieters für 59,99 Euro kaufen und erhält ein Jahr waipu.tv Perfect Plus und ein Jahr Disney+ kostenlos dazu.
Für die beiden Streaming-Angebote zusammen würde man regulär bereits 240 Euro bezahlen. waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 14,99 Euro im Monat und das im Preis enthaltene Abonnement von Disney+ schlägt normalerweise mit 5 Euro pro Monat zu Buche. Hierbei handelt es sich um die günstigste Variante des Abonnements, also das Standardpaket von Disney+ inklusive Werbung.
4K-Empfangsstick mit dabei
Mit dem im Paket enthaltenen 4K-Stick von waipu.tv kann man das Angebot der beiden Videodienste auch dann nutzen, wenn man nicht über ein Smart-TV oder ein sonstiges kompatibles Streaming-Gerät verfügt.
Der Empfangsstick wird über HDMI angeschlossen und über WLAN mit dem Internet verbunden. Neben dem Zugriff auf das Angebot von waipu.tv bietet das Gerät die Möglichkeit, zusätzlich zu waipu.tv auch auf die Mediatheken von Sendern wie ARD, ZDF und ARTE sowie auf die wichtigsten Streaming-Dienste, darunter Netflix, Disney+, Amazon Prime und YouTube, zuzugreifen.
Im Lieferumfang ist zudem eine passende Fernbedienung enthalten, mit deren Hilfe man das TV-Gerät ein- und ausschalten, Sender auswählen und die Aufnahme starten oder auf vorhandene Aufnahmen des bei waipu.tv Perfect Plus enthaltenen Online-Videorecorders zugreifen kann.
Zugriff auch per App möglich
Das Angebot von waipu.tv Perfect Plus dürfte weitgehend bekannt sein. Der normalerweise 14,99 Euro pro Monat teure IPTV-Dienst ermöglicht den Zugriff auf mehr als 310 Sender, mehr als 290 davon in HD-Qualität. In diesem Paket sind 70 Pay-TV-Sender sowie der Zugriff auf die Mediathek von waipu.tv mit ihren mehr als 40.000 Filmen und Serienfolgen enthalten.
waipu.tv lässt sich auch unterwegs nutzen. Mit dem Abonnement hat man auch Zugriff auf alle Funktionen der Live-TV-Streaming-App von waipu.tv, die neben Apple TV auch für das iPhone und das iPad optimiert ist.
Ich hatte waipu mal ein Jahr. Nie wieder, rausgeschmissenes Geld. Kein Anspruchsvolles Programm.
Stimmt, das Programm von RTL & Co ist bei anderen Anbietern viel besser
Mir ist gar nicht bekannt, dass waipu TV ein eigenes Programm aufstellt.
Das erinnert mich an Milky Way.
So hohl, der schwimmt sogar in Milch.
Sorry, ich konnte nicht anders :-)
Wahahhhaaaa! Genial!
Unsinn, für das Geld macht man nichts verkehrt!
Und ich hab pauschal was gegen diese „für ein Jahr“ Angebote…
Also lieber 4 mal so viel bezahlen als jährlich ein neues günstigeres Jahrespaket abzuschließen? :)
Das ist wie lieber mehr für Strom und Gas zu zahlen, weil man keine Lust hat jedes Jahr zu wechseln.
Entweder man schaut noch lineares Fernsehen, dann ist das mit 5€ im Monat echt gut meiner Meinung nach, oder man schaut es nicht. Ich persönlich schaue schon seit ca. 10 Jahren kein lineares Fernsehen mehr, wohl aber meine Mutter. Und für sie bin ich einmal im Jahr dankbar über diese Angebote.
Weiß jemand ob man Disney dabei auch auf Standard oder Premium upgraden kann?
Ist es so schwer mal eben auf den Link zu klicken und zu lesen ?
Geht leider nicht, sonst hätte ich es vorhin abgeschlossen.
Wer hat auch den Waipu.TV 4K-Stick und hat Bildruckeln bei den DAZN und WOW-Apps?
Mit dem Fire TV-Cube habe ich das im selben Netzwerk nicht.
Kann man hier den Start nach hinten verschieben? Hab das selbe Abo noch laufen bis Dezember.
Na klar, geht generell immer!
Heute das Abo abschließen und dann kannst du es nutzen, wann immer du willst! Oder eben auch nicht! Völlig egal!
Hauptsache dein Konto hat genug Guthaben!
Plus 4,99 € Versand
Gibt es für das Teil eine vernünftige kostenlose AirPlay App?
Vielleicht sogar auch Miracast für Microsoft Wireless Display?
AirPlay ist keine App!
Wer weiß, vielleicht ab iOS26?!
Hatte ich schon mal, kann ich mein jetziges kündigen und hier ein neues günstiges abonnieren? Mit neuer email?