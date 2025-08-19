waipu.tv und Disney+ mit 4K-Stick für 5 Euro im Monat

Bei waipu.tv ist das nächste Aktionsangebot angelaufen. Diesmal muss man lediglich den 4K-Stick des IPTV-Anbieters für 59,99 Euro kaufen und erhält ein Jahr waipu.tv Perfect Plus und ein Jahr Disney+ kostenlos dazu.

Für die beiden Streaming-Angebote zusammen würde man regulär bereits 240 Euro bezahlen. waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 14,99 Euro im Monat und das im Preis enthaltene Abonnement von Disney+ schlägt normalerweise mit 5 Euro pro Monat zu Buche. Hierbei handelt es sich um die günstigste Variante des Abonnements, also das Standardpaket von Disney+ inklusive Werbung.

4K-Empfangsstick mit dabei

Mit dem im Paket enthaltenen 4K-Stick von waipu.tv kann man das Angebot der beiden Videodienste auch dann nutzen, wenn man nicht über ein Smart-TV oder ein sonstiges kompatibles Streaming-Gerät verfügt.

Der Empfangsstick wird über HDMI angeschlossen und über WLAN mit dem Internet verbunden. Neben dem Zugriff auf das Angebot von waipu.tv bietet das Gerät die Möglichkeit, zusätzlich zu waipu.tv auch auf die Mediatheken von Sendern wie ARD, ZDF und ARTE sowie auf die wichtigsten Streaming-Dienste, darunter Netflix, Disney+, Amazon Prime und YouTube, zuzugreifen.

Im Lieferumfang ist zudem eine passende Fernbedienung enthalten, mit deren Hilfe man das TV-Gerät ein- und ausschalten, Sender auswählen und die Aufnahme starten oder auf vorhandene Aufnahmen des bei waipu.tv Perfect Plus enthaltenen Online-Videorecorders zugreifen kann.

Zugriff auch per App möglich

Das Angebot von waipu.tv Perfect Plus dürfte weitgehend bekannt sein. Der normalerweise 14,99 Euro pro Monat teure IPTV-Dienst ermöglicht den Zugriff auf mehr als 310 Sender, mehr als 290 davon in HD-Qualität. In diesem Paket sind 70 Pay-TV-Sender sowie der Zugriff auf die Mediathek von waipu.tv mit ihren mehr als 40.000 Filmen und Serienfolgen enthalten.

waipu.tv lässt sich auch unterwegs nutzen. Mit dem Abonnement hat man auch Zugriff auf alle Funktionen der Live-TV-Streaming-App von waipu.tv, die neben Apple TV auch für das iPhone und das iPad optimiert ist.

Weitere Infos zum Angebot gibt es hier bei waipu.tv