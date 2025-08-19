iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 833 Artikel

Neues Streaming-Angebot

waipu.tv und Disney+ mit 4K-Stick für 5 Euro im Monat
Artikel auf Mastodon teilen.
18 Kommentare 18

Bei waipu.tv ist das nächste Aktionsangebot angelaufen. Diesmal muss man lediglich den 4K-Stick des IPTV-Anbieters für 59,99 Euro kaufen und erhält ein Jahr waipu.tv Perfect Plus und ein Jahr Disney+ kostenlos dazu.

Für die beiden Streaming-Angebote zusammen würde man regulär bereits 240 Euro bezahlen. waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 14,99 Euro im Monat und das im Preis enthaltene Abonnement von Disney+ schlägt normalerweise mit 5 Euro pro Monat zu Buche. Hierbei handelt es sich um die günstigste Variante des Abonnements, also das Standardpaket von Disney+ inklusive Werbung.

Waipu

4K-Empfangsstick mit dabei

Mit dem im Paket enthaltenen 4K-Stick von waipu.tv kann man das Angebot der beiden Videodienste auch dann nutzen, wenn man nicht über ein Smart-TV oder ein sonstiges kompatibles Streaming-Gerät verfügt.

Der Empfangsstick wird über HDMI angeschlossen und über WLAN mit dem Internet verbunden. Neben dem Zugriff auf das Angebot von waipu.tv bietet das Gerät die Möglichkeit, zusätzlich zu waipu.tv auch auf die Mediatheken von Sendern wie ARD, ZDF und ARTE sowie auf die wichtigsten Streaming-Dienste, darunter Netflix, Disney+, Amazon Prime und YouTube, zuzugreifen.

Waipu Paramount

Waipu Tv Stick

Im Lieferumfang ist zudem eine passende Fernbedienung enthalten, mit deren Hilfe man das TV-Gerät ein- und ausschalten, Sender auswählen und die Aufnahme starten oder auf vorhandene Aufnahmen des bei waipu.tv Perfect Plus enthaltenen Online-Videorecorders zugreifen kann.

Zugriff auch per App möglich

Das Angebot von waipu.tv Perfect Plus dürfte weitgehend bekannt sein. Der normalerweise 14,99 Euro pro Monat teure IPTV-Dienst ermöglicht den Zugriff auf mehr als 310 Sender, mehr als 290 davon in HD-Qualität. In diesem Paket sind 70 Pay-TV-Sender sowie der Zugriff auf die Mediathek von waipu.tv mit ihren mehr als 40.000 Filmen und Serienfolgen enthalten.

waipu.tv lässt sich auch unterwegs nutzen. Mit dem Abonnement hat man auch Zugriff auf alle Funktionen der Live-TV-Streaming-App von waipu.tv, die neben Apple TV auch für das iPhone und das iPad optimiert ist.

Weitere Infos zum Angebot gibt es hier bei waipu.tv
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Aug. 2025 um 20:19 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 41.833 weitere hätten wir noch.
    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich hatte waipu mal ein Jahr. Nie wieder, rausgeschmissenes Geld. Kein Anspruchsvolles Programm.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Und ich hab pauschal was gegen diese „für ein Jahr“ Angebote…

    Antworten Melden

    • Also lieber 4 mal so viel bezahlen als jährlich ein neues günstigeres Jahrespaket abzuschließen? :)
      Das ist wie lieber mehr für Strom und Gas zu zahlen, weil man keine Lust hat jedes Jahr zu wechseln.
      Entweder man schaut noch lineares Fernsehen, dann ist das mit 5€ im Monat echt gut meiner Meinung nach, oder man schaut es nicht. Ich persönlich schaue schon seit ca. 10 Jahren kein lineares Fernsehen mehr, wohl aber meine Mutter. Und für sie bin ich einmal im Jahr dankbar über diese Angebote.

      Antworten Melden

  • Weiß jemand ob man Disney dabei auch auf Standard oder Premium upgraden kann?

    Antworten Melden

  • Wer hat auch den Waipu.TV 4K-Stick und hat Bildruckeln bei den DAZN und WOW-Apps?
    Mit dem Fire TV-Cube habe ich das im selben Netzwerk nicht.

    Antworten Melden

  • Kann man hier den Start nach hinten verschieben? Hab das selbe Abo noch laufen bis Dezember.

    Antworten Melden

  • Gibt es für das Teil eine vernünftige kostenlose AirPlay App?
    Vielleicht sogar auch Miracast für Microsoft Wireless Display?

    Antworten Melden

  • Hatte ich schon mal, kann ich mein jetziges kündigen und hier ein neues günstiges abonnieren? Mit neuer email?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41833 Artikel in den vergangenen 6563 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven