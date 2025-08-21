Behörden können Handys und Computer checken
Deutlich mehr Elektronik-Durchsuchungen bei US-Einreise
Reisen in die USA haben seit dem letzten Regierungswechsel dort deutlich an Beliebtheit verloren. Schon in den Jahren davor wurde vielfach kritisiert, in welchem Umfang die dortigen Grenzbehörden persönliche Daten erfassen. Mittlerweile wird USA-Reisenden zum Teil offen dazu geraten, soziale Medien wie Instagram, Facebook oder X von ihren Geräten zu löschen, wenn diese möglicherweise missverständlich wirkende Inhalte enthalten. Einige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen statten ihre Mitarbeiter inzwischen sogar mit neutralen „Reisetelefonen“ aus.
Das Magazin Wired berichtet aktuell, dass die amerikanische Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) in den vergangenen drei Monaten mehr Mobiltelefone und elektronische Geräte von Reisenden durchsucht hat, als jemals zuvor. Zwischen April und Juni dieses Jahres seien 14.899 Geräte kontrolliert worden. Damit sei der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2022 um rund 17 Prozent überschritten worden.
Aus den Zahlen geht allerdings nicht hervor, welche Gerätetypen betroffen sind. Die Kontrolleure dürfen neben Handys auch Computer, Kameras und weitere Elektronik prüfen. Beim Großteil der Kontrollen handle es sich um „basic search“ genannte oberflächliche Durchsuchungen, bei denen Beamte die Inhalte manuell prüfen. In gut tausend Fällen sei die weitergehende „advanced search“ zum Einsatz gekommen. Dabei werden elektronische Hilfsmittel genutzt, um umfangreichere Datenmengen auszulesen.
Grenzbehörden haben freie Hand
Der Behörde zufolge betreffen diese Maßnahmen nur einen Bruchteil aller Einreisen. Im vergangenen Jahr seien weniger als 0,01 Prozent der internationalen Reisenden einer solchen Maßnahme unterzogen worden.
Ein richterlicher Beschluss ist für die Durchsuchung von Geräten durch die amerikanischen Grenzbehörden nicht erforderlich. US-Bürger oder Besitzer einer Greencard müssen zwar eingelassen werden, riskieren bei einer Weigerung jedoch die zeitweise Beschlagnahme ihres Geräts und zusätzliche Befragungen. Ausländische Besucher können im Fall einer Verweigerung direkt abgewiesen oder abgeschoben werden.
Bitte fangt nicht auch noch mit dieser Hetze an. Es werden jeden Tag ca. 2-3 Millionen Menschen an Flughäfen kontrolliert.
Wenn also in 3 Monaten 15.000 Geräte kontrolliert wurden, dann wurde also bei 0,0065% aller Passagiere ein Gerät kontrolliert. Also jeder 15.000 Passagier…
Absolut lächerliche Zahl und definitv keine News wert.
Wer hier jetzt Panik hat und deshalb nicht in die USA einreisen will, hat offensichtlich genug andere Probleme.
„ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
Zum Thema:
Ich werde mit meinem Dad aller Voraussicht nach im Januar nicht in die USA einreisen, obwohl seine Schwester 90 wird.
Wir sind beide Amis.
Aber uns ist das als nicht-weiße Personen einfach zu volatil-gefährlich.
Zumal mein Dad auch noch an Klaustrophobie leidet.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, ich bin mit der US Army in meinem Heimatort aufgewachsen, die USA waren immer der gute, große Bruder, auch wenn man natürlich heute weiß, dass auch unter einer anderen Regierung die USA alles andere als ein Unschuldslamm war und ist, sondern eine Großmacht, die ihre Interessen teilweise skrupellos durchsetzt. Aber, dass Gebaren der derzeitigen US Administration ist noch mal eine andere Qualität und lässt mich von weiteren privat Reisen in die USA absehen, auch bei uns in der Firma versuchen wir Reisen in die USA zu weitesgehend vermeiden und das meiste über Teams oder Zoom zu machen.
Aber das ist nicht alles, was mir Sorgen macht, allein, dass ich hier, Teams und Zoom erwähnt habe und wir uns hier auf einer Apple zugewanderten Website bewegen macht das Ausmaß klar, wie weit unsere digitale Abhängigkeit von den USA und Big Tech mittlerweile gediehen ist.