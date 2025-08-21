Deutlich mehr Elektronik-Durchsuchungen bei US-Einreise

Reisen in die USA haben seit dem letzten Regierungswechsel dort deutlich an Beliebtheit verloren. Schon in den Jahren davor wurde vielfach kritisiert, in welchem Umfang die dortigen Grenzbehörden persönliche Daten erfassen. Mittlerweile wird USA-Reisenden zum Teil offen dazu geraten, soziale Medien wie Instagram, Facebook oder X von ihren Geräten zu löschen, wenn diese möglicherweise missverständlich wirkende Inhalte enthalten. Einige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen statten ihre Mitarbeiter inzwischen sogar mit neutralen „Reisetelefonen“ aus.

Das Magazin Wired berichtet aktuell, dass die amerikanische Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) in den vergangenen drei Monaten mehr Mobiltelefone und elektronische Geräte von Reisenden durchsucht hat, als jemals zuvor. Zwischen April und Juni dieses Jahres seien 14.899 Geräte kontrolliert worden. Damit sei der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2022 um rund 17 Prozent überschritten worden.

Aus den Zahlen geht allerdings nicht hervor, welche Gerätetypen betroffen sind. Die Kontrolleure dürfen neben Handys auch Computer, Kameras und weitere Elektronik prüfen. Beim Großteil der Kontrollen handle es sich um „basic search“ genannte oberflächliche Durchsuchungen, bei denen Beamte die Inhalte manuell prüfen. In gut tausend Fällen sei die weitergehende „advanced search“ zum Einsatz gekommen. Dabei werden elektronische Hilfsmittel genutzt, um umfangreichere Datenmengen auszulesen.

Grenzbehörden haben freie Hand

Der Behörde zufolge betreffen diese Maßnahmen nur einen Bruchteil aller Einreisen. Im vergangenen Jahr seien weniger als 0,01 Prozent der internationalen Reisenden einer solchen Maßnahme unterzogen worden.

Ein richterlicher Beschluss ist für die Durchsuchung von Geräten durch die amerikanischen Grenzbehörden nicht erforderlich. US-Bürger oder Besitzer einer Greencard müssen zwar eingelassen werden, riskieren bei einer Weigerung jedoch die zeitweise Beschlagnahme ihres Geräts und zusätzliche Befragungen. Ausländische Besucher können im Fall einer Verweigerung direkt abgewiesen oder abgeschoben werden.