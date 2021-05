Digitaler Impfpass: Ab Juli per CovPass- und Corona-Warn-App

Bürger und Bürgerinnen, die bereits vor Veröffentlichung der digitalen Impfnachweise vollständig geimpft wurden, sollen sich die im gelben Impfpass vermerkten Einträge nachträglich digitalisieren und so in die Apps überspielen können .

Der digitale Impfnachweis soll dann sowohl in die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung integriert werden, als auch in Form der eigenständigen CovPass-Applikation unter Federführung des Robert Koch Institutes angeboten werden.

