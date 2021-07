Apple Watch: Fitness und Gesundheit bei Apple-Werbung im Fokus

Ohne Zweifel hat Apple mir Blick auf die Vermarktung der Apple Watch eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Wurde die Uhr in ihren Anfangstagen noch vorrangig als exklusives und modisches Accessoire vermarktet, hat sich die Apple Watch in den sechs Jahren seit ihrem Start bemerkenswert weiterentwickelt und konnte mit Blick auf die Fitness- und Gesundheitsfunktionen von konkurrierenden Produkten nicht nur aufholen, sondern lässt diese in einigen Bereichen inzwischen auch deutlich hinter sich.

Apple hebt die Fitness- und Gesundheitsfunktionen mittlerweile als Top-Features der Apple Watch hervor. So präsentiert auch der neueste Werbeclip für die Uhr Funktionen wie das Erfassen von Workouts, die Sturzerkennung und die Blutsauerstoff-App und verbindet diese mit dem Slogan, „Die Zukunft der Gesundheit sitzt an deinem Handgelenk“.

