Digitale Identifikation: Auch Congstar unterstützt eID

Knappe drei Wochen nach der Ankündigung des Düsseldorfer Mobilfunkanbieters Vodafone ist nun auch die Kölner Prepaid-Marke Congstar nachgezogen und bietet fortan ebenfalls die Aktivierung von SIM-Karten mit der Online-Ausweisfunktion des neuen deutschen Personalausweises (eID) an.

Grafik: Personalausweisportal.de

Hierdurch lässt sich ein neuer Prepaid-Tarif in wenigen Minuten aktivieren. Auch die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil verfügen über diese Möglichkeit. Bei dem rechts- und datensicheren Legitimationsverfahren arbeitet Congstar eigenen Angaben zufolge mit der Deutschen Post (Postident) zusammen.

Die neue Option ersetzt die bisherigen Identifikationsverfahren jedoch nicht. Weiterhin stehen alternativen per Video oder in über einen Abstecher in die Deutsche Post-Filialen zur Verfügung.