Diese Apple-Apps lassen sich jetzt auch bewerten

Erstmals im App Store aufgetaucht sind die auf dem iPhone vorinstallierten Standard-Anwendungen im Juni 2016, damals führte Apple die Möglichkeit ein, die vorinstallierten Applikationen auf Wunsch vom iPhone zu „löschen“. Um Anwendern die von dieser neuen Option Gebrauch machten eine Möglichkeit anzubieten, die gelöschten Anwendungen erneut zu installieren, waren plötzlich auch Apples hauseigene Anwendungen im App Store verfügbar.

Bislang nur zum Download gelistet

Bislang jedoch verzichtet der Konzern darauf, hier auch Bewertungen zuzulassen. Zudem fehlten mehrere Applikationen im App Store, die sich nicht vom iPhone löschen ließen. Hier galt bislang, was nicht gelöscht werden kann, muss auch nicht wiederhergestellt werden können und benötigt daher keinen Auftritt im App Store.

Eine Faustregel, von der sich Apple nun verabschiedet hat und auch Anwendungen wie die Nachrichten-App oder die Telefon-Applikation in den Regalen des Software-Kaufhaus anbietet. Damit haben Anwender nun auch die Möglichkeit die Apple-Anwendungen mit eigenen Sterne-Bewertungen und Textrezensionen zu versehen.

Mit den neuen Bewertungsmöglichkeiten scheint Apple einen weiteren Mini-Schritt auf die Regulieren in Europa, Russland und den USA zuzugehen, die in etlichen Märkten die Geschäftsgebaren Cupertinos und das Auftreten des Konzerns im hauseigenen App Store unter die Lupe nehmen. Apple scheint unterstreichen zu wollen, dass man die eigenen Anwendungen ganz genau so wie jene von Drittanbietern behandelt – was natürlich in mehrfacher Hinsicht nicht der Fall ist.

Safari, Telefon, Uhr, Nachrichten und Co.

Unter anderem können Anwender jetzt die Telefon-Anwendung, die Nachrichten-App, die Fotos- Applikation, den System-Browser Safari, die Uhr, die Kamera und Apple Health bewerten. Dass Apple auf die hier abgegebenen Wortmeldungen reagieren wird, ist jedoch höchst unwahrscheinlich.

Die Standard-Apps von iOS 15

Ist Apple im hauseigenen Apple Online Store doch erst Ende 2019 dazu übergegangen alle Nutzer-Bewertung vollständig zu entfernen, nachdem diese immer wieder auch Kritik an den angebotenen Apple-Produkten übten.