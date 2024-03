Die neue „Wo ist?“-Karte von Seinxon: Kompakt und einfach aufladbar

Über den Verkaufsstart des neuen Schlüsselfinders von Seinxon haben wir bereits berichtet. Die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Karte setzt auf das bereits von ihrem Vorgängers „Seinxon Mini“ bekannte Format, lässt sich jedoch auf gewöhnlichen Qi-Geräten laden. Wir haben das neue Modell inzwischen auch mal in der Hand gehabt und der Hersteller bietet zudem vorübergehend einen Einführungsrabatt an.

Das Kartenformat des Schlüssel-Trackers von Seinxon ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Anstelle der sonst meist runden und kompakteren Anhänger ist der Plastikchip 54 x 41 Millimeter groß, dafür aber nur 3 Millimeter dick. Zudem ist die Seinxon-Karte nach IP68 gegen Staub geschützt und wasserdicht, was zumindest nicht bei allen Konkurrenzmodellen der Fall ist. Eine kleine, mit Metall eingefasste Öse in der Ecke erlaubt es, die Seinxon-Karte an einem Schlüsselring oder dergleichen zu befestigen.

In Apples „Wo ist?“-App lässt sich das neue Zubehör schnell und einfach integrieren. Wir haben andere Produkte von Seinxon schon seit einiger Zeit in Verwendung und hier bislang keinerlei Probleme mit der Zuverlässigkeit gehabt. Man kann die Karte über Bluetooth orten und auch mit anderen Familienmitgliedern teilen, bei der Suche danach lässt sich aus der App heraus zusätzlich zudem ein Signalton aktivieren, der lauter und durchdringender als das Piepen der AirTags ist.

Akku einfach per Qi aufladen

Der Clou bei den Seinxon-Produkten ist der hier jeweils integrierte Akku. Während andere Hersteller hier auf Batterien oder gar Wegwerfprodukte setzen, könnt ihr auch die neue Finder-Karte von Seinxon auf einem gewöhnlichen Qi-Ladegerät wieder „auftanken“. Mit einer Akku-Ladung soll das Zubehör bis zu sechs Monate lang funktionieren.

Die Karten von Seinxon bieten übrigens auch einen Deaktivierungsmodus. Wenn ihr den daran hängenden Schlüssel beispielsweise vorübergehend weitergeben und den Trackingmodus für diese Zeit ausschalten wollt, ist dies mithilfe einer in die Karte eingelassenen Taste möglich.

Auf der Produktseite zur neuen Seinxon-Karte lässt sich aktuelle ein 10-Prozent-Gutschein aktivieren, was den Verkaufspreis auf 29,70 Euro senkt.

Weiteres „Wo ist?“-Zubehör mit Rabatt

Seinxon bietet zudem auch seine sonst zuletzt vorgestellten und mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Produkte mit Preisnachlass an. Der Preis für die Qi-Wallet-Finder-Karte fällt durch einen 10-Prozent-Coupon auf 33,30 Euro und beim Seinxon Ultra Tag kommt man dank 20 Prozent Rabatt auf einen Endpreis von 26,40 Euro. Wir hatten den „Wo ist?“-Anhänger mit RGB-Ladebuchse hier vorgestellt.