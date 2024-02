Seinxon RGB Tag: Ein etwas ausgefallenes „Wo ist?“-Zubehör

Seinxon ist dafür bekannt, seine AirTag-Alternativen mit wiederaufladbaren Akkus anstelle von gewöhnlichen Batterien auszustatten. Der Seinxon RGB Tag ist das neueste, mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Produkt des Anbieters. Der kleine Anhänger wirkt auf uns allerdings etwas ungewohnt, vermutlich, weil wir mit dem Design des Geräts nicht so recht warm werden wollen.

Der kleine, 35 x 36 x 9 Millimeter große Anhänger hat ein Musiksymbol auf seiner Vorderseite, das allerdings ausschließlich als Design-Element gedacht ist. Als einzige Funktion blinkt das kleine Logo mit dem Signalton mit, den man über die „Wo ist?“-App als Suchhilfe abspielen kann.

Ansonsten verhält sich der RGB Tag von Seinxon wie eine der mittlerweile zahlreich erhältlichen AirTag-Alternativen von Drittanbietern: Das Gerät kann in Apples „Wo ist?“-App integriert werden, nutzt Bluetooth-Verbindungen um den Standort damit ausgestatteter Produkte zu verfolgen und kann durch das oben bereits angesprochene Piepen und Blinken bei der Suche danach unterstützen.

Ohne Frage ein Vorteil der Seinxon-Produkte ist die Möglichkeit, die hier integrierten Akkus wieder aufzuladen. Beim RGB Tag steckt man hierfür einfach ein gewöhnliches USB-C-Kabel ein und muss sich nicht um den Austausch passender Batterien sorgen.

Den Einsatzbereich des Seinxon RGB Tag sehen wir vorrangig als Finder für Gegenstände wie Taschen, Rucksäcke und Ähnliches. Wer sich das Gerät an den Schlüsselbund hängen will, muss hierfür entweder die mitgelieferte Trageschlaufe oder einen besonders winzigen Schlüsselring verwenden. Die seitlich eingelassen Öse ist leider so klein, dass man hier keine gewöhnlichen Schlüsselringe durchziehen kann.

Seinxon-Finder momentan mit Sonderrabatt

Seinxon bietet den regulär 32,99 Euro teuren RGB-Tag-Anhänger momentan mit einem Rabattcoupon über 20 Prozent und damit für 26,39 Euro an.

Darüber hinaus gibt aktuell auch die ebenfalls wiederaufladbaren Wallet-Finder von Seinxon per Coupon-Klick 10 Prozent günstiger. Der schwarze Qi-Wallet-Finder kostet somit gerade 33,30 Euro und der Ultra-Slim Finder mit RFID-Schutz ist im Moment für 30,60 Euro zu haben.