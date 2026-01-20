Die KI-Stimmen kommen: Telekom und ElevenLabs kooperieren

Die Deutsche Telekom erweitert ihren Kundenservice um KI-gestützte Sprachassistenten des Anbieters ElevenLabs. Künftig sollen Kunden sowohl über die App als auch telefonisch mit automatisierten Stimmen kommunizieren können.

Die Systeme stehen rund um die Uhr zur Verfügung und sind darauf ausgelegt, einfache Anliegen ohne Wartezeit zu bearbeiten. Ziel ist es, den menschlichen Support zu entlasten und gleichzeitig eine verständliche, dialogorientierte Ansprache zu ermöglichen.

Die eingesetzten Sprachmodelle wandeln Text in gesprochene Sprache um und reagieren auf typische Gesprächsverläufe. Technisch basiert das auf trainierten Sprachmodellen, die Betonung, Sprechtempo und Pausen an den Inhalt anpassen.

KI-Stimmen im Kunden-Service

ElevenLabs ist bislang vor allem für seine KI-Sprachmodelle und die begleitenden iPhone-Anwendungen bekannt. Das Unternehmen bietet Werkzeuge an, mit denen Texte automatisiert vertont werden. Diese kommen bei der Erstellung von Videos, Podcasts oder kurzen Social-Media-Formaten zum Einsatz. Anwender wählen Stimmen aus, passen Sprache und Stil an und exportieren die Audiodateien für verschiedene Plattformen.

Für die Telekom bedeutet die Kooperation eine Entlastung der eigenen Belegschaft. Standardisierte Anfragen wie Tarifinformationen oder Vertragsdetails lassen sich damit automatisiert beantworten, während komplexere Anliegen weiterhin an Menschen weitergeleitet werden.

ElevenReader kann gut vorlesen

Neben der Spracherzeugung bietet ElevenLabs mit der App ElevenReader einen Vorlesedienst an. Die Anwendung liest Texte aus Dokumenten, Webseiten oder E-Books vor und hebt den jeweils gesprochenen Abschnitt hervor. Funktionen wie variable Abspielgeschwindigkeiten oder Lesezeichen richten sich auch an Nutzer mit besonderen Anforderungen, etwa bei Sehschwächen oder Lernproblemen.