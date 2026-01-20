Shazam: Fast Forward 2026 und neue Funktionen zur Musikkentdeckung

Zum Jahresbeginn hat Apples Musikerkennungs-App Shazam die Trend-Übersicht Fast Forward 2026 freigeschaltet. Die kuratierte Auswahl bündelt 65 aufstrebende Künstler aus 22 Ländern und 20 Genres.

Parallel erweitert Shazam seine Plattform um neue Funktionen, die Trends und Songverläufe transparenter machen und die Auffindbarkeit von Musik verbessern.

Fast Forward 2026 als Trendfilter

Fast Forward 2026 kombiniert Prognosedaten aus Shazam-Erkennungen mit der redaktionellen Auswahl von Apple Music. Für Nutzer bedeutet das einen kompakten Einstieg in neue Musik, ohne externe Listen durchsuchen zu müssen.

Die vollständige Auswahl ist über Shazam abrufbar, zusätzlich steht eine begleitende Playlist auf Apple Music bereit. Ergänzend rücken wöchentliche Programm-Specials mit Interviews die ausgewählten Künstler in den Fokus. Die neuen Inhalte sind direkt über Apple Music erreichbar.

Shazam mit neuen Analysefunktionen

Eine zentrale Neuerung ist die Funktion „Popular Segments“. Sie zeigt innerhalb eines Songs jene Passagen, die in der Vorwoche besonders häufig erkannt wurden. Damit wird sichtbar, welche Stellen bei Hörern aktuell die größte Aufmerksamkeit auslösen.

Für Titel aus den Shazam Charts stellt ein interaktives Diagramm die relative Beliebtheit einzelner Abschnitte dar. Zeitmarken lassen sich gezielt ansteuern, um die Entwicklung eines Songs besser nachzuvollziehen.

Darüber hinaus hat Shazam die Künstlerseiten ausgebaut. Neben Biografien werden nun offizielle Webseiten und Social Media Profile verlinkt. Hinzu kommen Hinweise auf neu angekündigte Konzerte, die direkt aus dem Umfeld der Künstler heraus auffindbar sind.

Ergänzend positioniert sich Shazam damit auch als praktische Anlaufstelle für alle, die Apple Music neu oder erneut ausprobieren möchten. Über die enge Verzahnung beider Dienste führt der Weg von der Songerkennung direkt zum Streamingangebot, das in der Regel auch mit zeitlich befristeten Probeabos beworben wird.