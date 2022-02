Die drei ???, TKKG und mehr: Hörspiel Player mit größerem Update

Was fair klingt ist nach wie vor eine Enttäuschung für Anwender, die sich noch an den gänzlich kostenlosen App-Store-Vorgänger Ooigo erinnern können . In der Ooigo-App versammelte Europa nahezu identische Inhalte, auf die mit vorhandenen Konten bei Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Music zugegriffen werden konnte. Anwender registrierten ihre Spotify-Zugänge bzw. die Premium-Konten von Apple Music schlicht in der App und erhielten anschließend den ordentlich sortierten Zugriff auf die Hörspiel-Inhalte von EUROPA.

Insert

You are going to send email to