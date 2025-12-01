DEVONthink 4: Nach der Mac-App jetzt auch für iPhone und iPad

Nachdem die Dokumentenverwaltung DEVONthink bereits im Sommer in Version 4.0 neu startete, steht mittlerweile auch vierte Generation von DEVONthink To Go für iPhone und iPad bereit zum Download bereit.



Die Anwendung ergänzt das Ende Juni offiziell bereitgestellte Update der Desktop-Ausgabe und bringt zentrale Funktionen erstmals vollständig auf mobile Geräte. Nutzer können ihre Dokumente nun direkt auf iPhone oder iPad analysieren, strukturieren und verwalten.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration von künstlicher Intelligenz. Dokumente lassen sich zusammenfassen oder in natürlicher Sprache durchsuchen. Die App kann zudem Vorschläge für Tags, Kategorien oder Bewertungen liefern. Bei Bedarf erzeugt sie einfache Grafiken zu vorhandenen Dokumenten. Unterstützt werden sowohl große Online Modelle wie ChatGPT oder Claude als auch lokal installierte Modelle auf einem eigenen Computer. Die Nutzung bleibt dabei vollständig konfigurierbar.

Neues, gemeinsames Lizenzmodell

DEVONthink To Go erhält mit der neuen Version weitere Funktionen, die bisher nur von der Mac Variante bekannt waren. Dazu gehört die Möglichkeit, eigenes Metadatenfelder zu definieren. Diese können etwa Hinweise zu Projekten oder Kunden enthalten und werden wie andere Inhalte durchsucht und synchronisiert.

Für Textdateien und PDFs kann die App mehrere Versionen anlegen. Dadurch lassen sich Änderungen jederzeit nachvollziehen. Für sensible Unterlagen stehen Datenbanken zur Verfügung, die Bearbeitungen protokollieren und Löschvorgänge dokumentieren.

Ein neuer Lizenzansatz fasst die Nutzung auf allen Geräten zusammen. Wer eine aktuelle Pro oder Server Lizenz für den Mac besitzt, kann DEVONthink To Go ohne zusätzliche Kosten freischalten und mehrere mobile Geräte verwalten. Für Anwender ohne die Mac-App stehen Abonnements zu preisen von 3 Euro pro Monat beziehungsweise 23 Euro pro Jahr zur verfügung.

Gute Nachrichten gibt es für Bestandskunden: Ältere Einmallizenzen behalten ihre Gültigkeit.