Neue Funktionen für die mobile Nutzung
DEVONthink 4: Nach der Mac-App jetzt auch für iPhone und iPad
Nachdem die Dokumentenverwaltung DEVONthink bereits im Sommer in Version 4.0 neu startete, steht mittlerweile auch vierte Generation von DEVONthink To Go für iPhone und iPad bereit zum Download bereit.
Die Anwendung ergänzt das Ende Juni offiziell bereitgestellte Update der Desktop-Ausgabe und bringt zentrale Funktionen erstmals vollständig auf mobile Geräte. Nutzer können ihre Dokumente nun direkt auf iPhone oder iPad analysieren, strukturieren und verwalten.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration von künstlicher Intelligenz. Dokumente lassen sich zusammenfassen oder in natürlicher Sprache durchsuchen. Die App kann zudem Vorschläge für Tags, Kategorien oder Bewertungen liefern. Bei Bedarf erzeugt sie einfache Grafiken zu vorhandenen Dokumenten. Unterstützt werden sowohl große Online Modelle wie ChatGPT oder Claude als auch lokal installierte Modelle auf einem eigenen Computer. Die Nutzung bleibt dabei vollständig konfigurierbar.
Neues, gemeinsames Lizenzmodell
DEVONthink To Go erhält mit der neuen Version weitere Funktionen, die bisher nur von der Mac Variante bekannt waren. Dazu gehört die Möglichkeit, eigenes Metadatenfelder zu definieren. Diese können etwa Hinweise zu Projekten oder Kunden enthalten und werden wie andere Inhalte durchsucht und synchronisiert.
Für Textdateien und PDFs kann die App mehrere Versionen anlegen. Dadurch lassen sich Änderungen jederzeit nachvollziehen. Für sensible Unterlagen stehen Datenbanken zur Verfügung, die Bearbeitungen protokollieren und Löschvorgänge dokumentieren.
Ein neuer Lizenzansatz fasst die Nutzung auf allen Geräten zusammen. Wer eine aktuelle Pro oder Server Lizenz für den Mac besitzt, kann DEVONthink To Go ohne zusätzliche Kosten freischalten und mehrere mobile Geräte verwalten. Für Anwender ohne die Mac-App stehen Abonnements zu preisen von 3 Euro pro Monat beziehungsweise 23 Euro pro Jahr zur verfügung.
Gute Nachrichten gibt es für Bestandskunden: Ältere Einmallizenzen behalten ihre Gültigkeit.
DT ist einer meiner nachhaltigsten Anschaffungen im Mac-SW-Kosmos.
Oder Abschaffung….?
Kann ich nur so bestätigen. Auch für die Amortisierung haben sie (meines Erachtens) eine ordentliche Lösung gefunden mit den 1-Jahres-Updates.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit der KI-Integration? Bringt das Ganze einen echten Mehrwert? In der Theorie klingt es ja erstmal sehr gut sämtliche Dokumente in der Datenbank KI-gestützt nutzen zu können. Wenn es aber im Alltag nicht praktikabel, weil es bspw. zu lange dauert, bleibe ich vorerst bei Version 3.
Man muss für die lokale Nutzung mindestens sehr neue Hardware haben, vermute ich. Jeglicher Versuch bei mir zwecklos. Online, mit Perplexity Abo hat es aber ebenso wenig funktioniert. Ich habe dem Tool nix sinnvolles entlocken können und mich über meine Investition in Version 4 schon leicht geärgert.
Und DT to go 4 erfordert iOS 26. Urks…
Bei mir hat PaperlessNGX die DT-Ablage nach ca. Jahren abgelöst…
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich DT hauptsächlich zur Dokumentensablage genutzt habe und das wahre Potential der Software nie genutzt habe…
Das interessiert mich. Wollte mir PaperlessNGX auch mal näher anschauen. Wo läuft das bei Dir? Synology?
ja, bei mir läuft Paperless als Docker auf einer Synology…
hatte jetzt 2Jahre Parallelbetrieb mit DT. Aus folgenden Gründen bin ich dabei geblieben:
+ kostenlos (wenn man die Zeit der Einrichtnung nicht mitrechnet)
+ nur eine zentrale Ablage und nicht auf jeden Gerät eine riesige Datenbank
+ Plattformübergreifend von Win11 und Linux erreichbar
+ Zugriff über Wireguard-VPN auf die Synology kein Problem
Hat jemand Erfahrungen im Vergleich zu Paperless NGX und mag diese teilen? Danke vorab
Bei Paperless stört mich, dass der Server ständig laufen muss. DT dagegen kann ich problemlos aus der Cloud von überall aus abrufen. Ich nutze DT seit vier Jahren und bin rot unzufrieden. Wahrscheinlich ist das Programm für mein bisschen Dateiablage viel zu mächtig aber ich komme gut klar.