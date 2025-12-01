Audiothek-App der ARD mit neuen Adventskalender-Hörspielserien

In Schweden und in Dänemark gehören tägliche Serien in der Adventszeit, sogenannte Jule-Kalender, seit langem zum Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Eine abgewandelte Form des digitalen Adventskalenders wird dieses Jahr erneut von der ARD umgesetzt, die dazu eine eigene Hörspielreihe mit 24 Folgen veröffentlicht, die ausschließlich über die ARD-Audiothek verfügbar ist.

Bild: hr/Steffen Wagener

Die Produktion „Jagd auf Fantomas“ startet am heutigen Montag, 1. Dezember, und liefert bis Heiligabend täglich eine neue Episode. Nach Angaben der ARD versteht sich die Serie als neuer Teil der bekannten Krimigrotesken „Tod unter Gurken“ und „Tod unter Lametta“ und knüpft an deren Inhalte an.

Ein neuer Fall für die Hobbyermittler

Der Plot ist schnell umrissen: Der verschwundene Ursprung des Croissants sorgt für große Unruhe in Frankreich. Niemand weiß mehr, wie das Gebäck hergestellt wird, und selbst erfahrene Bäcker erzielen nur trockene Ergebnisse. Schnell fällt der Verdacht auf Fantomas, einen Täter, der bereits in früheren Geschichten als Gegenspieler auftrat.

Die Ermittler Albrecht Friedrichsberg (Christoph Maria Herbst), Jupp Straaten (Bastian Pastewka) und Willy Dahl (Kai Magnus Sting) verfolgen den Fall gemeinsam mit der jungen Hélène (Annette Frier).

Von „französische Filmkomödien“ inspiriert

Ihre Suche führt sie quer durch Europa. Dabei geraten sie immer wieder in Situationen, die den Verlauf ihrer Ermittlungen verändern. Parallel jagen weitere Figuren aus dem Umfeld der Reihe den Täter, da in mehreren Ländern bedeutende Kulturgüter verschwinden. Die drei Hobbyermittler stehen zunehmend selbst unter Verdacht und müssen ihre Unschuld beweisen.

Die vier Sprecher schlüpfen in zahlreiche Rollen und gestalten die Serie als vielstimmiges Hörspiel, das an französische Filmkomödien der sechziger und siebziger Jahre erinnern soll. Kurze Szenen und schnelle Dialoge prägen den Ablauf der 24 Teile, die als eigenständige Kapitel funktionieren. Die ARD Audiothek stellt ab 1. Dezember täglich eine neue Folge bereit.

Bosco Rübe als Adventskalender für Kinder

Zusätzlich bietet die ARD auch ein Hörspiel-Adventskalender für Kinder an. Unter dem Titel „Bosco Rübe – Die Beweisung des Weihnachtsmanns“ erscheint auch hier täglich eine neue Kurzfolge.

Die Erzählung aus der OHRENBÄR-Reihe begleitet den neugierigen Bosco Rübe, der mit einer überraschenden Bemerkung seiner Schwester konfrontiert wird und sich daraufhin fragt, wie es um den Weihnachtsmann wirklich steht.