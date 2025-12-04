Neue Ugreen-Powerbank mit Display im kompakten Format

Der Zubehöranbieter Ugreen hat eine neue kompakte Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität auf den Markt gebracht, die sich in das aktuelle Sortiment an hellblauen Ladeaccessoires einreiht und diese um ein leistungsstarkes Ladegerät für unterwegs erweitert.

Das Gerät unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 55 Watt, hält diesen Maximalwert jedoch lediglich bestimmten Xiaomi-Modelle vor. Für das iPhone und Geräte anderer Hersteller steht eine Ladeleistung von bis zu 45 Watt über Power Delivery bereit. Dabei werden Spannung und Strom wie gewohnt automatisch an den aktuellen Bedarf des Verbrauchers angepasst.

Die Powerbank ist mit einer digitalen Anzeige ausgestattet, die den aktuellen Ladestatus ausgibt und fällt mit einem Gesamtgewicht von rund 250 Gramm vergleichsweise leicht aus. Der Hersteller führt dies auf eine interne Bauweise zurück.

Ausstattung und Anschlüsse

Ein fest integriertes USB-C-Kabel mit einer Länge von 22 Zentimetern ermöglicht das sofortige Laden ohne separates Zubehör. Zusätzlich sind ein weiterer USB-C- und ein USB-A-Anschluss verbaut, die das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ermöglichen. Die Powerbank unterstützt eine breite Palette an Ladeprotokollen, darunter Power Delivery, PPS und Quick Charge. Kleine Geräte wie kabellose Kopfhörer können über einen speziellen Modus geladen werden.

Mehrere Schutzmechanismen sollen verhindern, dass es zu Überhitzungen oder Überlastungen kommt. Für eine möglichst lange Lebensdauer empfiehlt der Anbieter, die Powerbank regelmäßig zu nutzen und nicht über längere Zeit vollständig entladen zu lagern.

Mit dem Modell erweitert Ugreen sein Angebot im Bereich mobiler Ladegeräte um eine kompakte Lösung, die sowohl für Smartphones als auch für Tablets geeignet ist. Die Powerbank wird derzeit zu einem reduzierten Einführungspreis von 37,49 Euro angeboten. Der Listenpreis liegt bei 49,99 Euro.