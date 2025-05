Deutscher Computerspielpreis: „Duck Detective“ bestes Handyspiel

In Berlin wurde in dieser Woche der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Vor geladenen Gästen wurden auf der Veranstaltung die besten digitalen Spiele des Jahres in 15 Kategorien ausgezeichnet.

Uns interessieren hier ganz besonders zwei Kategorien: Als bestes deutsches Spiel wurde das Survival-Action-Rollenspiel Enshrouded von Keen Games aus Frankfurt gewählt und mit einem Preisgeld von 100.000 Euro ausgezeichnet. Den Preis für das beste mobile Spiel haben die Berliner Entwickler Happy Broccoli Games für Duck Detective: Secret Salami erhalten. Hier waren als Preisgeld 40.000 Euro angesetzt.

Die vollständige Liste mit allen bei der Wahl zum Computerspiel des Jahres ausgezeichneten Titeln veröffentlichten die Ausrichter auf ihrer Webseite.

Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigste Auszeichnung in der deutschen Games-Branche und geht auf eine gemeinsame Initiative von Wirtschaft und Bundestag zurück. Für die Teilnahme wird vorausgesetzt, dass die Entwickler in Deutschland angesiedelt sind und hinsichtlich der Beurteilung spielen Kriterien wie der künstlerische, kulturelle oder pädagogische Wert, der Spielspaß und nicht zuletzt auch die mit dem Angebot verbundene Technik und Innovation eine Rolle.

Auf möglichst breite Kompatibilität wird von der Jury weniger geachtet. Und so können wir den Hauptpreisträger „Enshrouded“ hier schnell als nur für Windows verfügbar abhaken.

Duck Detective: Secret Salami

Der Preisträger in der Kategorie „Bestes mobiles Spiel“ ist dagegen nicht nur im App Store für iPhone und iPad erhältlich, sondern lässt sich über Steam auch für den Mac kaufen.

Die Jury lobt hier neben der unterhaltsamen und gewitzten Handlung vor allem die intuitive Benutzeroberfläche und die Sorgfalt der Entwickler bei der deutschen Übersetzung. In der Rolle des Entendetektivs gilt es hier, einen komplexen Kriminalfall zu lösen.

Die App lässt sich kostenlos laden und anspielen. Bei Gefallen kann das Spiel zum Preis von 6,99 Euro komplett freigeschaltet werden.