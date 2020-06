Deutsche Corona-App soll am Dienstag starten

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll am Dienstag veröffentlicht werden. Gesundheitsminister Jens Spahn will den Termin zwar nicht offiziell bestätigen, spricht jedoch von einem Start in dieser Woche. Agenturmeldungen zufolge ist die Vorstellung und Freigabe der Anwendung jedoch für diesen Dienstag geplant.

Unter anderem berichtet die Tagesschau zum Thema. Dem zufolge seien letzte Tests mit vielversprechenden Ergebnissen verlaufen, zudem würden sowohl der Zeit- als auch der Kostenplan eingehalten. Zuletzt war hier von Kosten in Höhe von 20 Millionen für die Entwicklung und weiteren bis zu 3 Millionen Euro monatlich die Rede. Die Gelder werden zu große Teilen an SAP und die Telekom-Tochter T-Systems fließen.

Laut Tagesschau ist eine Vorstellung der App durch Innenminister Horst Seehofer, Kanzleramtschef Helge Braun und Vertreter der Entwickler-Firmen T-Systems und SAP geplant. Ursprünglich war ein Start der App bereits im April geplant.