Roborock S5: Saugroboter mit Raumreinigungs-Funktion zum Sonderpreis

Wer noch auf der Suche nach einem soliden Saugroboter mit App-Steuerung ist, kann den Roborock S5 aktuell für 399 Euro mitnehmen – der Verkauf zum Sonderpreis erfolgt über Roborocks offiziellen Deutschland-Store, den Versand übernimmt Amazon.

Roborock hat vergleichbare Preise zuletzt um die Weihnachtszeit gewährt, verkauft den beliebten Saugroboter ansonsten jedoch recht konstant für 100 Euro mehr.

Das Gerät kann zusätzlich feucht wischen und wurde erst kürzlich durch ein großes Software-Update aufgewertet, dass die selektive Raumreinigungs-Funktion des Roborock S6 nachgerüstet hat.

Roborock bietet derzeit vier verschiedene Saugroboter mit Kartenfunktion damit verbunden der Möglichkeit, gezielt einzelne Räume zu reinigen, an.

Den S5 darf man dabei weiterhin als robustes Basismodell inklusive Wischfunktion bezeichnen und der S6 stellt eine verbesserte, unter anderem hörbar leiser arbeitende Version dar. Darüber hinaus gibt es den S5 Max mit extra großem Wassertank und den S4 als reinen Saugroboter ohne Wischfunktion.

Wir haben alle aktuelle Modelle des Roborock ausprobiert. Hier die Links zu den jeweiligen Produktvorstellungen und Tests bei uns:

Der Hersteller will zudem noch in der ersten Jahreshälfte mit dem Roborock S6 Pure eine günstigere Variante seines Topmodells in den Handel bringen.