Apple-Music-Promo: Neu für iPhone-Käufer ab dem 4. August

Mit ähnlichen Voraussetzungen läuft die Aktion bereits seit vergangenem Jahr im Zusammenhang mit dem Neukauf von AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePods oder Beats Kopfhörern. Vermutlich haben aber inzwischen ohnehin so gut wie alle hier Mitlesenden ihre Probephase für Apple Music genutzt und damit den Anspruch auf die Teilnahme verloren. Doch denkt zumindest an die Option, wenn jemand in eurem Umfeld aufs iPhone umsteigt oder sich entsprechendes Zubehör kauft.

Damit verbunden heißt es wie immer bei kostenlose Probeabos aufgepasst: Wenn man nicht rechtzeitig kündigt, wandelt sich die Probephase automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement von Apple Music. Apple gibt im zugehörigen Info-PDF den Preis mit 9,99 Dollar pro Monat an, hierbei handelt es sich um einen Ausrutscher bei der Übersetzung, gemeint sind selbstverständlich 9,99 Euro – auch wenn sich das gerade ohnehin nicht viel schenkt. Die Kündigung kann bis zu einem Tag vor Ablauf der Probephase über die Einstellungen von Apple Music erfolgen.

Das Angebot muss zudem innerhalb von 90 Tagen nach der Ersteinrichtung des Geräts in Anspruch genommen werden. Angezeigt wird die Einladung zur kostenlosen Probenutzung Apple zufolge in der Apple Music App, sobald man sich mit seiner Apple ID auf dem iPhone angemeldet hat.

