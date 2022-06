Deezer Probeabo: Musik und Hörbücher drei Monate lang kostenlos

Mit seinen aktuell mehr als 90 Millionen Songs sowie Podcasts, Hörbüchern und Radiosendern verfügt Deezer über einen der größten Audiokataloge weltweit. Über das Angebot von Apps für Computer und Mobilgeräte hinaus findet sich der Dienst in mehr als 80 Marken von Unterhaltungselektronik integriert. Zuletzt konnte Deezer den Ausbau seiner Partnerschaft mit Sonos vermelden. So lässt sich der Musikdienst vom Start weg zusammen mit der Sprachsteuerung Sonos Voice verwenden und Nutzer von Sonos dürfen sich an einer überarbeiteten Deezer-Integration in der Sonos-App erfreuen, darunter der direkten Zugriff auf denn persönlichen Empfehlungsstream „Flow“.

Deezer hatten wir eben erst aufgrund seines überarbeiteten Podcast-Players in den News. Der Musikdienst hebt sich von konkurrierenden Angeboten wie Spotify oder Apple Music insbesondere auch dadurch ab, dass er ein besonderes Augenmerk auf das enthaltene Hörbuch-Angebot legt. Begleitend zu der klassischen Deezer-App, bei der das Thema Musik im Vordergrund steht, bietet Deezer auch eine separate Hörbuch-App an, die sich ausschließlich um den Genuss der über den Streamingdienst verfügbaren Hörbücher kümmert.

