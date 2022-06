Reparierte iPhones werden künftig umweltfreundlich verpackt

Apple will künftig auch beim Verschicken reparierter iPhones mehr auf die Umwelt achten. Anstelle der bislang weißen Kartons für den Rückversand sollen künftig umweltfreundlicher hergestellte Verpackungen verwendet werden.

Dem Apple-Blog MacRumors liegen interne Informationen diesbezüglich vor. Demzufolge beginnt Apple bereits in der aktuellen Woche damit, reparierte iPhone-12-Modelle nach dem neuen Standard zu verpacken. Die Versandkartons sind aus ungebleichtem und von der Umweltorganisation Forest Stewardship Council zertifiziertem Papier hergestellt und verzichten gänzlich auf die Verwendung von Kunststoff.

Die Einführung der neuen Versandverpackung erfolgt über die USA hinaus und es ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland reparierte iPhone-12-Modelle in Kürze auf diese Weise verschickt werden. Wann Apple die neuen Regeln auch beim Versand anderer Modelle anwendet, ist bislang nicht bekannt.

Bei der Vorstellung seines aktuellen Fortschrittsberichts zum Umweltschutz hat Apple im Frühjahr auch weiterführende Verbesserungen im Bereich seiner Verpackungen angekündigt, so will der Hersteller bis 2025 gar keine Kunststoffe mehr in seinen Verpackungen verwenden. Bereits 2021 hätten Kunststoffe nur noch vier Prozent der Verpackungen bei Apple ausgemacht und seit 2015 habe man den Anteil an Kunststoff in den Verpackungen von Apple um 75 Prozent reduziert.