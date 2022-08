Wer, wie wir, regelmäßig manuell nach der Verfügbarkeiten neue App-Aktualisierungen sucht, der wird von Apple meist auf zweierlei Arten bedient: Entweder fördert der Abstecher in den App Store mit anschließendem Tap auf das eigene Nutzer-Symbol gar keine Aktualisierungen zutage oder der App Store blendet verfügbare Updates gleich in zweistelliger Höhe ein, die am liebsten alle auf einmal installiert werden wollen.

Frisch aktualisiert DeepL in Version 2.0, DKB räumt auf, Bricksearch in neuem Design

Insert

You are going to send email to