DB Navigator startet mit Verbesserungen ins neue Jahr

Der DB Navigator hat sich in den letzten Monaten erfreulich gut entwickelt. Letzten Sommer konnten wir erstmals einen Ausblick auf das kommende App-Design geben und seit Oktober präsentiert sich die App nicht nur deutlich eleganter, sondern auch stetig um neue Funktionen erweitert.

Mit dem heute veröffentlichten ersten Update der App im neuen Jahr betonen die Bahn-Entwickler, dass sie ihre App auch weiterhin aktuell halten und mit Funktionserweiterungen versehen wollen. So wurde neben Design-Anpassungen auch der sogenannte „Sparpreis-Finder“ zur Suche nach günstigen Tickets weiter verbessert. Hier kann man inzwischen auch direkt nach Bestpreisen für die Hin- und Rückfahrt suchen.

Geschäftskunden werden sich darüber hinaus über die Möglichkeit freuen, jetzt bis zu fünf Kreditkarten als Zahlungsmittel zu hinterlegen. Auch die Buchungsmöglichkeiten für Nahverkehrs-Tickets über den DB Navigator werden in Kürze wieder erweitert. So wird vom 21. Januar an auch der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) unterstützt.

Einzig auf eine neue iPad-Version bzw. die Erweiterung zur Universal-App warten wir weiterhin. Der alte DB Navigator fürs iPad wurde vor knapp zwei Jahren eingestampft. Seither gibt es offiziell keine Auskunft darüber, ob oder wann ein Ersatz erscheinen soll.