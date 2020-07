DB Navigator: Erster Blick auf die neue Beta-Version

Nach mehr als zehn Jahren Einsatz auf dem iPhone steht für den DB Navigator ein umfangreiches Update an. Die Bahn plant ein umfangreiches Update für die App, damit verbunden wird wohl endlich auch der Wechsel zur Universal-App und die Möglichkeit der Nutzung auf dem iPad kommen.

Die neue iOS-Version des DB Navigator kommt schlanker und eleganter. Die Bahn macht das vorhandene Angebot über drei Tabs einfach navigierbar. Besonderen Wert haben die Entwickler dabei auf ein flüssiges und barrierefreies Benutzererlebnis gelegt. Während der Reise kann die Anwendung dynamisch orts- und kontextabhängige Informationen anzeigen.

Zum Termin der Bereitstellung über den App Store will sich die Bahn noch nicht äußern. Derzeit befindet sich die Anwendung noch in einem frühen Beta-Stadium, die Testphase soll auch auf weitere Nutzer ausgeweitet werden. Hierzu will das Unternehmen aktiv auf registrierte Kunden und Nutzer der App zugehen.