DB Navigator macht Probleme: Bahn verweist auf ihr Web-Angebot

Wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid und euch auf den DB Navigator verlasst, kann es aktuell eng werden. Die Bahn kämpft mit einer technischen Störung, in deren Folge sich das App-Angebot nur in beschränktem Umfang verwenden lässt.

So wie es aktuell aussieht, scheint die Störung lediglich die Funktionen zur Verbindungssuche und und Ticketbuchung zu betreffen. Alle anderen Bereiche inklusive der Anzeige der vorhandenen Tickets sind nicht betroffen.

An dieser Stelle wollen wir dann auch unbedingt die Empfehlung aussprechen, die App nicht zu löschen und neu zu installieren. Offensichtlich kommt es dann zu Anmeldeproblemen und in der Folge sind auch vorhandene Tickets nicht mehr abrufbar. Laut den Verantwortlichen der Bahn arbeitet die IT-Abteilung des Unternehmens mit Nachdruck daran, die Störung zu beheben.

Die Bahn hat kürzlich erst den alten DB-Navigator durch eine neue Version ersetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass die aktuellen Probleme mit der Tatsache in Zusammenhang stehen, dass die Vorgängerversion am heutigen 1. November endgültig offline gehen soll.

Bessere Benutzeroberfläche und Apple Pay

Die Bahn hat den DB Navigator im Vorfeld der Umstellung über einen längeren Zeitraum hinweg im Parallelbetrieb als „DB Navigator Next“ getestet. Die App kommt mit einem vollständig umgekrempelten technischen Unterabau und einer deutlich attraktiveren und benutzerfreundlicheren Oberfläche. Besonders Begrüßenswert ist die mit der Überarbeitung verbundene klare und einfach erreichbare Menüführung in der Fußleiste. Mit einem der Folge-Updates nach der generellen Umstellung wurde zudem die Möglichkeit integriert, seine Buchungen mithilfe von Apple Pay zu bezahlen. Wie bisher schon kann man in der Bahn-App auch mit PayPal, per Lastschrift oder Kreditkarte sowie über Giropay bezahlen. Das alles hilft natürlich nur, wenn die Bahn-Mitarbeiter ihr System zeitnah wieder zum Laufen bekommen.