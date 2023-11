Apple Arcade: Diese Spiele kommen im November und Dezember

Apple hat die kommenden Erweiterungen für Apple Arcade angekündigt. Diesmal nennt Apple nicht nur Spiele-Neuzugänge und Updates für den aktuellen Monat, sondern packt auch gleich den Monat Dezember mit hinzu. Vielleicht klingt die Ankündigung von acht neuen Spielen und mehr als 50 Updates im Anschluss an eine Preiserhöhung einfach besser, als die November-Ergänzungen alleine.

Apple hat in der vergangenen Woche die Preise für Apple TV+ und Apple Arcade erhöht. Das Spiele-Abonnement schlägt jetzt mit 6,99 Euro pro Monat zu Buche, bislang war Apple mit monatlich 4,99 Euro zufrieden. Was hier auf den ersten Blick gar nicht mal so schlimm aussieht, ist eine satte Preissteigerung von 40 Prozent.

Apple begründet den Preissprung unter anderem mit der stetig wachsendend Qualität seines Spiele-Abos. So habe man in diesem Jahr fast 60 neue Spiele zu Apple Arcade hinzugefügt und die Abonnenten und deren Familien würden das umfassende und vielseitige Angebot lieben.

Für den Monat November stehen vier neue Spiele auf dem Plan. Den Start macht das allerdings nur als englische Sprachversion verfügbare Kreuzwort-Puzzle Knotwords+ am Freitag. Am 6. November erscheint dann der Fußball Manager 2024 Touch von SEGA, gefolgt von dem von Devolver Digital veröffentlichten Pixel-Game Downwell+ am 17. November und der Koch-Simulation Delicious – Miracle of Life+ am 24. November.

Im Dezember gibt es dann einen Tag vor Nikolaus gleich alle vier Monatsspiele auf einen Schlag. Apple hat für den 5. Dezember den 3D-Platformer Sonic Dream Team, die Gameloft-Produktion Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, das RPG Puzzle & Dragons Story und die Wirtschaftssimulation Turmoil+ angekündigt.

Die Gesamtzahl aller im Rahmen von Apple Arcade verfügbaren Spiele liegt derzeit bei über 200. Ein Teil davon ist neben dem iPhone auch für das iPad, den Mac und Apple TV optimiert.