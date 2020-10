DB Navigator macht den ersten Schritt zum neuen Design

Die Bahn-App DB Navigator kommt in der neu verfügbaren Version 20.10.03 nicht nur mit einem neuen Programmsymbol, sondern auch mit überarbeitetem Design und diversen Verbesserungen. Die App präsentiert sich damit schon ein ganzes Stück freundlicher, um das noch ausstehende große Update für die App handelt es sich hierbei wohl jedoch noch nicht.

Bereits im Sommer konnten wir darüber berichten, dass die Bahn nach mehr als zehn Jahren Einsatz eine umfangreiche Neugestaltung der App ins Auge gefasst hat. Die in den damals von uns veröffentlichten Screenshots ersichtlichen Design-Verbesserungen haben in der aktuellen Version des DB Navigator zwar teilweise schon Einzug gehalten, auf die grundlegende Überarbeitung warten wir aber weiterhin, so wurde in der Beta-Version eine komplett neue Navigation mithilfe von drei Tabs in der Fußleiste getestet.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Update listet die Bahn neben neuen Designs und eine neuen App-Symbol diverse Verbesserungen, beispielsweise auch im Bereich der Auslastungsanzeige für Zwischenhalte. Zudem wurden die Verkehrsverbünde Mittelsachsen (VMS), Heidenheimer Tarifverbund (HTV) und Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB) integriert und die Buchung von Verbund-Abonnements in der App ermöglicht.

Hier die offiziellen Hinweise zu den Neuerungen

Redesign DB Navigator

Einige haben es vielleicht schon festgestellt: In den letzten Monaten haben wir nach und nach das Design unserer App erneuert, hin zu einem reduzierteren, moderneren Design. Nun werden weitere Änderungen sichtbar, wie beispielsweise bei der Schnellbuchung, die jetzt noch nutzerfreundlicher daherkommt. Am auffallendsten ist sicherlich das neue App Icon. Mit diesem verabschieden wir uns vom zweigeteilten Design und setzen nur noch auf das rote DB Logo auf weißem Hintergrund, das so auf jedem Homescreen noch besser auffindbar ist.

Neue Reisebegleitung

Falls es auf einer Verbindung zu Abweichungen kommt, sind Informationen darüber besonders wichtig. Das ist uns bewusst und wir arbeiten stetig daran, den Informationsfluss an unsere Kundinnen zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir kürzlich die „Benachrichtigungen zur Reise“ eingeführt, eine Weiterentwicklung des Verspätungsalarms.

Alle, die über ein Nutzerkonto verfügen, können sich damit individuell Benachrichtigungen zur Reise zusenden lassen. Per E-Mail oder Push-Nachricht wird so beispielsweise über veränderte Abfahrts- oder Ankunftszeiten informiert und Hinweise zum Um- und Ausstieg gegeben. Unser Ziel ist es, die Kundinnen auf ihrer Reise noch besser zu begleiten und immer mit den aktuellsten Informationen zu versorgen.