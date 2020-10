In der Notiz-App: Einrücken per Geste, Bewegen per Checkbox

Wer Apples vorinstallierte Notiz-Applikation zum Notieren flüchtiger Gedanken, wichtiger Einkäufe und noch zu erledigender Aufgaben benutzt, sollte über die folgenden zwei Kleinigkeiten im Bilde sein, die die Arbeit mit der Werksapplikation schneller, vor allem aber die Ergebnisse übersichtlicher machen können.

Einrücken per Geste

Wer in den Notizen neue Absätze mit vorangestellten Spiegelstrichen beginnt, Zahlen oder andere Aufzählungszeichen wie den vollflächigen Kreis oder das klassische Sternchen nutzt, um seine Punkte übersichtlich voneinander abzusetzen, dürfte die Reaktion der Notizen-App bereits beobachtet haben.

Diese rückt die aktive Zeile bei erkannten Aufzählungszeichen sofort ein Stück ein und vereinfacht so nicht nur das Erkennen einzelner Absätze, sondern beginnt den nächsten Absatz nach dem Druck auf die virtuelle Enter-Taste erneut mit dem zuvor gewählten Aufzählungszeichen.

Und jetzt aufgepasst: Sobald das iPhone ein Aufzählungszeichen erkannt hat, könnt ihr den Absatz mit einer Streichgeste nach rechts weiter einrücken – bei Bedarf sogar mehrfach. Das ganze funktioniert zudem auch in die entgegengesetzte Richtung.

Bewegen per Checkbox

Habt ihr eure Liste entsprechend eingerückt, sortiert und vervollständigt, können die einzelnen Punkte in Windeseile in eine Checkliste verwandelt werden, die sich innerhalb der Notiz-App abhaken lässt.

Markiert dafür schlicht den gesamten Text und drückt anschließend auf das Checkbox-Symbol oberhalb der Tastatur.

Sobald eure Punkte in eine Checkbox-Liste verwandelt wurden – die Einrückungen bleiben dabei erhalten – könnt ihr diese per Drag-and-Drop sortieren. Einfach an der Checkbox anpassen und diese durch schlichtes Ziehen an ihre neue Position bewegen.