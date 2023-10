iOS 17: „Check-in“ spart den „Ich bin gut angekommen“-Anruf

In der Folge werden die damit zusammenhängenden Daten Schritt für Schritt und mehr oder weniger selbsterklärend abgefragt. Ihr könnt vorgeben, dass die „Check-in“-Benachrichtigung entweder dann an die gewünschte Person übermittelt wird, wenn man einen zuvor ausgewählten Ort erreicht hat oder wenn man dort innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht angekommen ist.

Insert

You are going to send email to