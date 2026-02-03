Neue Option auch auf bahn.de
DB Navigator: Anmeldung jetzt auch per Passkey möglich
Nutzer der Bahn-App DB Navigator können jetzt auf die Anmeldung mit Benutzername und Passwort verzichten und sich stattdessen per Passkey authentifizieren. Die neue Funktion wird mit der neuesten App-Version 26.1.0 integriert. Das Update wird aktuell über den App Store für iOS ausgerollt.
Genau genommen steht die neue Option nicht für den DB Navigator, sondern für das persönliche Benutzerkonto bei der Deutschen Bahn zur Verfügung. Die Bahn-App greift im Hintergrund auf die zentralen Nutzerdaten zu, die auch für die Anmeldung auf der Webseite der Bahn verwendet werden. Entsprechend steht die Passkey-Option sowohl in der App als auch auf bahn.de zur Verfügung.
Zufällig stolpert man allerdings nicht über die neue Funktion. Die Bahn weist bislang nur mit ein paar Worten im Infotext zur aktuellen Version des DB Navigator auf die Neuerung hin.
Passkey im DB Navigator einrichten
Wer sich künftig anstelle von Benutzernamen und Passwort mit seinem Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung in der App oder auf der Webseite der Deutschen Bahn authentifizieren will, muss sein Benutzerprofil aufrufen und dort die Einstellungen „Login & Sicherheit“ suchen. Die Passkey-Option ist dort unter dem Menüpunkt „Alternative Login-Methoden“ versteckt.
Passkeys gelten aus mehreren Gründen als sicherer als die klassische Kombination aus Benutzername und Passwort. Betrüger können keine Anmeldedaten mehr über gefälschte Webseiten abgreifen und es besteht auch kein Risiko mehr, dass gespeicherte Login-Daten durch Hacks oder Datenpannen in falsche Hände gelangen.
Passwortmanager weiterhin nötig
Die klassischen Anmeldedaten werden beim Passkey durch ein Schlüsselpaar ersetzt. Der private Schlüssel des Nutzers wird durch biometrische Gerätefunktionen oder die Geräte-PIN entsperrt. Wichtig bleibt jedoch, dass Passkeys und gegebenenfalls ausgegebene Wiederherstellungscodes in kompatiblen Passwortmanagern gesichert werden. Nur so ist der Zugriff auf das Konto auch nach Geräteverlust oder -defekt weiterhin möglich.
Entwickler: Deutsche Bahn
Laden
Ich muss gestehen ich finde die passkey verwaltung immer noch suspekt
Ich habe als pW manager bitwarden und gefühlt werden passkeys bei mir aber automatisch in Apple Passwort gespeichert.
Ich habe keinen plan wie ich diese umziehen kann. Daher habe ich auch nur 2 passkeys erstellt. Da ich hier nicht komplett von einem system abhängen will das ich nicht verstehe
Ich meinte, dass du das in den Einstellungen steuern kannst.
Unter Einstellungen, Apps, Passwörter, automatisch ausfüllen Solltest du auswählen können welche App für PASSKEYS Genutzt werden soll.
Wo ist der unterschied in iOS ob ich passkey oder das PW aus dem PWmanagers mit faceID-Entsperrung des iPhone nutze? Ist doch beides biometrisch?
Verstehe das noch nicht so ganz ..
Okay, ich oute mich mal: was zur Hölle ist ein Passkey, warum gibt es die plötzlich überall, und warum werden die mir ständig überall angeboten? Ich hab doch meine Passwortmanager…?
Passkeys sind eine moderne, passwortlose Anmeldemethode, die auf kryptografischen Schlüsselpaaren basiert und Phishing-sicher ist. Nutzer melden sich bei Websites oder Apps per biometrischem Scan (Fingerabdruck, Gesicht) oder Geräte-PIN an, ohne Passwörter merken oder eingeben zu müssen. Sie bieten höhere Sicherheit und Komfort, sind jedoch an das jeweilige Gerät oder den Cloud-Account gebunden.
Wichtige Aspekte von Passkeys:
Funktionsweise: Es wird ein privater Schlüssel auf dem Gerät und ein öffentlicher Schlüssel
auf dem Server des Dienstes gespeichert.
Sicherheit: Da kein Passwort übermittelt wird, ist Phishing ausgeschlossen.
Komfort: Kein Merken von Passwörtern, stattdessen Entsperren des Geräts via Face ID, Touch ID oder PIN.
Geräteabhängigkeit: Passkeys werden oft in Clouds (Apple iCloud, Google Password Manager, Samsung Pass) gesichert,
was den Wechsel erleichtert. Bei Verlust aller Geräte ohne Backup kann der Zugriff erschwert sein.
Unterstützung: Der Standard wird von großen Plattformen wie Apple, Google und Microsoft unterstützt.
Passkeys sind eine sicherere und bequemere Alternative zur klassischen Anmeldung
Sicherer ja, aber bequemer nein. Ob das PW oder der Passkey im PW Manager gespeichert wird, ist für die Usability egal.