DB Navigator: Anmeldung jetzt auch per Passkey möglich

Nutzer der Bahn-App DB Navigator können jetzt auf die Anmeldung mit Benutzername und Passwort verzichten und sich stattdessen per Passkey authentifizieren. Die neue Funktion wird mit der neuesten App-Version 26.1.0 integriert. Das Update wird aktuell über den App Store für iOS ausgerollt.

Genau genommen steht die neue Option nicht für den DB Navigator, sondern für das persönliche Benutzerkonto bei der Deutschen Bahn zur Verfügung. Die Bahn-App greift im Hintergrund auf die zentralen Nutzerdaten zu, die auch für die Anmeldung auf der Webseite der Bahn verwendet werden. Entsprechend steht die Passkey-Option sowohl in der App als auch auf bahn.de zur Verfügung.

Zufällig stolpert man allerdings nicht über die neue Funktion. Die Bahn weist bislang nur mit ein paar Worten im Infotext zur aktuellen Version des DB Navigator auf die Neuerung hin.

Passkey im DB Navigator einrichten

Wer sich künftig anstelle von Benutzernamen und Passwort mit seinem Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung in der App oder auf der Webseite der Deutschen Bahn authentifizieren will, muss sein Benutzerprofil aufrufen und dort die Einstellungen „Login & Sicherheit“ suchen. Die Passkey-Option ist dort unter dem Menüpunkt „Alternative Login-Methoden“ versteckt.

Passkeys gelten aus mehreren Gründen als sicherer als die klassische Kombination aus Benutzername und Passwort. Betrüger können keine Anmeldedaten mehr über gefälschte Webseiten abgreifen und es besteht auch kein Risiko mehr, dass gespeicherte Login-Daten durch Hacks oder Datenpannen in falsche Hände gelangen.

Passwortmanager weiterhin nötig

Die klassischen Anmeldedaten werden beim Passkey durch ein Schlüsselpaar ersetzt. Der private Schlüssel des Nutzers wird durch biometrische Gerätefunktionen oder die Geräte-PIN entsperrt. Wichtig bleibt jedoch, dass Passkeys und gegebenenfalls ausgegebene Wiederherstellungscodes in kompatiblen Passwortmanagern gesichert werden. Nur so ist der Zugriff auf das Konto auch nach Geräteverlust oder -defekt weiterhin möglich.