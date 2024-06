Datenschutzerklärung geändert: Will Sonos Nutzerdaten verkaufen?

Sonos kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Neben all dem Ärger um Probleme mit älteren Geräten und einer im Funktionsumfang beschnittenen App muss sich der Audioanbieter jetzt auch nachsagen lassen, dass er den Verkauf von Nutzerdaten plane. Hintergrund ist die Tatsache, dass Sonos in der neuesten Version seiner Datenschutzerklärung eine relevante Passage zum Schutz der personenbezogenen Daten entfernt hat.

In Deutschland noch alles okay

Bevor ihr weiterlest, wollen wir allerdings darauf hinweisen, dass die entscheidende Passage in Deutschland auch in der neuesten Version der Datenschutzerklärung von Sonos enthalten ist. Hier könnt ihr weiterhin lesen, dass Sonos personenbezogene Daten seiner Kunden weder derzeit noch in Zukunft zum Verkauf anbietet.

Dies vor Augen, verwundert die Änderung in den USA umso mehr. Ein Versehen scheint aber fast nicht möglich, denn dort ist nicht einfach ein Absatz verschwunden, sondern es wurde gezielt nur jener Satz entfernt, in dem es heißt, dass Sonos die Daten seiner Nutzer weder verkauft, noch dies in Zukunft tun wird.

Sonos sollte sich schnell erklären

In amerikanischen Diskussionsforen wie Reddit schlägt die Änderung bereits große Wellen. Dort hat der YouTuber Louis Rossmann auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht und wirft Sonos vor, sich in gleicher Weise wie andere große Unternehmen die Rechte am Handel mit Nutzerdaten durch die Hintertür zu erschleichen.

Man darf gespannt sein, wie Sonos auf die Anschuldigungen reagiert und möglicherweise auch eine akzeptable Erklärung für den Sachverhalt bereithält. Ein Versehen wollen wir wie schon gesagt eher ausschließen, somit bleibt nur zu hoffen, dass es sich hier um eine – wie und warum auch immer – ausschließlich amerikanische Kunden betreffende Änderung handelt und für deutsche Sonos-Kunden alles bleibt wie es war. Es wäre unserer Meinung nach schlichtweg nicht zu akzeptieren, wenn Sonos als hochpreisiger Premiumanbieter zusätzlich die Daten seiner Kunden in bare Münze umwandeln will.