Telekom schaltet 5G für alle Privatkunden frei

Die Telekom schaltet die 5G-Nutzung für nahezu all ihre Mobilfunkkunden frei. Ab morgen, dem 14. Juni 2024, werden sämtliche Tarife für Privatkunden sowie viele Geschäftskunden-Tarife, die bislang nur den LTE-Mobilfunkstandard umfassen, für das 5G-Netz freigeschaltet.

Die pauschale Freischaltung darf man als Zeichen dafür interpretieren, dass beim 5G-Ausbau der Telekom inzwischen ausreichend Leistungsreserven vorhanden sind und die Technologie damit endgültig vom Premiumangebot zum neuen Standard wird. Die Telekom bezeichnet sich selbst als führenden 5G-Netzbetreiber in Deutschland und versorgt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 96 Prozent der Bevölkerung mit dem neuen Mobilfunkstandard.

Die 5G-Freischaltung bei der Telekom erfolgt morgen automatisch. Die bestehenden Verträge ändern sich infolge der Aufwertung nicht. Die 5G-Nutzung ist ohne zeitliche Einschränkung zu den laufenden Vertragskonditionen möglich.

„Netztest“ zur Fußball-EM

Es ist zumindest bemerkenswert, dass die Telekom derzeit offenbar keinerlei Zweifel an ihren Netzkapazitäten hegt. Neben der von morgen an möglichen 5G-Nutzung für weitere Verträge läuft bei dem Provider ebenfalls morgen auch die Aktion zur Fußball-Europameisterschaft an, in deren Rahmen Mobilfunkkunden der Telekom während des Turniers – also bis einschließlich 14. Juli – über unbegrenztes Datenvolumen verfügen.

Beachtet allerdings, dass dieser Bonus nicht automatisch freigeschaltet wird, sondern manuell aktiviert werden muss. Die entsprechende Option findet man entweder in der Telekom-App „MeinMagenta“ oder beim Besuch der Webseite pass.telekom.de über das Mobilfunknetz.

Weitere Datenaktionen von Telekom-Ablegern

Mit Sonderaktionen zur Fußball-Europameisterschaft machen auch verschiedene Telekom-Ableger auf sich aufmerksam. Congstar zeigt sich zwar weniger großzügig, spendiert seinen Kunden aber immerhin an Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft unbegrenztes Datenvolumen.

Die ebenfalls im Telekom-Netz funkenden Tarife von ja! mobil und Penny Mobil haben während des Turniers den Preis für ihren Unlimited DayPass reduziert und bieten diesen über die Webseite datapass.de für 1,00 Euro statt 6,99 Euro an.