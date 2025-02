iPhone 16e: Langsamer Verkaufsstart und erste MagSafe-Hüllen

An den offiziellen Bestellstart bei Apple anknüpfend lässt sich das iPhone 16e jetzt auch bei den Mobilfunkanbietern und bei offiziellen Vertriebspartnern von Apple wie Amazon oder Galaxus vorbestellen. Preislich schenkt sich das allerdings nichts. Wer Zeit hat, wartet besser noch ein paar Wochen, dann werden wir sicherlich bereits die ersten nennenswerten Preissenkungen sehen.

Interessant könnte es natürlich sein, wenn ihr das neue iPhone in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag oder einer Vertragsverlängerung kaufen wollt. Hier sind zumindest die großen Provider jetzt schon mit attraktiven Preisen für Vorbesteller zur Stelle. Bei Vodafone, der Telekom, O2 sowie 1&1 kann man sich das iPhone in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag oder einer Verlängerung bereits ab 1 Euro sichern.

Bei Apple alles vorrätig

Bei Apple selbst scheint die Nachfrage wie erwartet verhalten und das iPhone 16e lässt sich in allen sechs verfügbaren Varianten weiterhin zur Lieferung am ersten Verkaufstag vorbestellen.

Wer einen Apple Store in der Nähe hat und auf Nummer sicher gehen will, kann das neue iPhone in der gewünschten Farbe und Größe zur Abholung reservieren. Laut Apple-Webseite sind in allen 16 deutschen Apple Stores noch alle Varianten des iPhone 16e zur Abholung am Freitag verfügbar, sofern man jetzt vorbestellt.

Hüllen rüsten MagSafe nach

Für alle Käufer des iPhone 16e, die das Gerät gerne mit MagSafe-Zubehör verwenden wollen, gibt es inzwischen auch Hüllen, die Apples Verzicht auf diese Technologie dadurch wettmachen, dass sie einen Magnetring integriert haben. Die Geräte laden dann zwar trotzdem nicht schneller, lassen sich damit aber zum Beispiel magnetisch an eine Autohalterung „kleben“. Spigen und ESR bieten hier die ersten Produkte an: