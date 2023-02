Elektroroller-Sharing: Emmy und Felyx verschmelzen

Neben den E-Tretrollern gehören auch die Elektroroller inzwischen fest in das Straßenbild größerer Ballungszentren. Nun konsolidiert sich der Markt. So hat der Sharing-Anbieter Emmy jetzt bekanntgegeben die Konkurrenz von Felyx geschluckt zu haben und beansprucht den Titel des größten Anbieters im deutschen Elektroroller-Sharing-Markt damit wieder für sich.

Berlin, Hamburg und München

Emmy ist seit 2015 am Start, Felyx wurde zwei Jahre später gegründet. Während Emmy rund 4.000 E-Roller in Berlin, Hamburg und München zur Verfügung stellt, offeriert Felyx mit einer Flotte von 6.000 Elektrorollern zwar mehr Gefährte, streute diese jedoch auch deutlich breiter und ist seinerseits nicht nur in Deutschland sondern auch in den Niederlanden und Belgien aktiv.

1.500 der von Felyx betriebenen Elektroroller will Emmy jetzt in die eigene Flotte aufnehmen. Anschließend wird sich Felyx komplett aus dem deutschen Markt zurückziehen. Die Felyx-App wird hierzulande dann spätestens am 28. Februar durch die Emmy-App ersetzt.

Ab 28. Februar wird es teurer

Nach Angaben des für Emmy verantwortlichen CEOs von GoToGlobal, Gil Laser, soll die Akquisition dazu dienen die Emmy-Flotte in Berlin, Hamburg und München weiter ausbauen. Unklar ist aktuell wie es mit dem Standort Aachen weitergehen wird, wo Felyx in Deutschland ebenfalls aktiv war.

Felyx wird in Deutschland aus den Metropolen verschwinden, bleib in Europa aber weiter aktiv. In den Niederlanden ist Felyx in 24 Städten aktiv, in Belgien rollen die dunkelgrünen E-Roller durch Brüssel.

Für hiesige Nutzer dürfte sich der Wegfall des Mitbewerbers langfristig negativ auf die veranschlagten Nutzungspreise auswirken. Schon zum März müssen Felyx-Nutzer mehr pro Fahrminute bezahlen. Während Felyx bislang einen Starttarif von 50 Cent pro Fahrt und 22 Cent pro Minute berechnet, verlangt Emmy 30 Cent pro Fahrminute. Ab der 7. Fahrminute ist man bei Emmy damit schon jetzt teurer unterwegs.