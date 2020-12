„Das iPhone verwenden“: Apples Basistipps für neue iPhone-Nutzer

Offenbar mit Blick auf Weihnachten hat Apple nochmal schnell eine Kurzanleitung mit dem Titel „How to navigate your iPhone with Face ID“ auf YouTube veröffentlicht. Nicht falsch verstehen: Es geht hier nicht darum, wie man das iPhone mithilfe von Face ID bedient, sondern es werden die wichtigsten Grundfunktionen auf einem aktuellen Face-ID-Gerät erläutert.

Das Video liegt aktuell nur in englischer Sprache vor und es ist allerdings auch kaum davon auszugehen, dass Apple in diesem Jahr noch eine deutsche Übersetzung veröffentlicht.

Hilfreich bei den ersten Schritten mit einem neuen iPhone könnte der drei Minuten lange Beitrag aber allemal sein. Schritt für Schritt wird hier die grundlegende Bedienung im Zusammenspiel mit iOS 14 erläutert. Dazu zählt übrigens auch, wie man das iPhone komplett aus- und wieder anschaltet. Ein Schritt, der teilweise viel zu selten vorgenommen wird, lassen sich damit doch gerne auch Komplikationen beheben.