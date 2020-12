Audible-Weihnachtsangebot: 6 Monate zum halben Preis

Bei Amazon können Neukunden gerade wieder ein halbes Jahr Audible um halben Preis buchen. Die Aktion läuft noch bis zu 3. Januar.

Konkret bedeutet der Preisnachlass, dass ihr über sechs Monate hinweg jeweils ein Hörbuch nach freier Wahl zum Preis von 4,95 Euro laden könnt. Regulär fallen bei Audible im Abo hier jeweils 9,95 Euro pro Monat an.

Audible ist der weltweit größte Anbieter von Hörbuch-Downloads und mittlerweile seit 16 Jahren auch in Deutschland aktiv. Dementsprechend umfassend ist die Auswahl, darunter auch jede Menge ungekürzte und mehrere Stunden lange Titel. Ein aktuelles Beispiel wäre die Biografie des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, die mit 38 Stunden länge regulär zum Kaufpreis von 30 Euro angeboten wird.

Audible-Hörbücher lassen sich am besten über die zugehörige iPhone-App konsumieren. Kunden haben hier Zugriff auf alle Titel in ihrer Bibliothek und können zwischen unterschiedlichen Qualitätsstufen wählen sowie Funktionen wie Lesezeichen und einen Schlafmodus nutzen.

Das Audible-Abo kann auf Monatsbasis gekündigt werden. Bereits gekaufte Titel bleiben dem Nutzer auch nach der Kündigung erhalten. Allerdings sind diese per DRM an das persönliche Benutzerkonto gebunden. Ihr könnt das aktuelle Angebot also nicht mal eben mit einer neuen E-Mail-Adresse nutzen, um dann auch auf zuvor unter anderer Adresse gekaufte Bücher zuzugreifen.