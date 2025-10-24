Neue Apple-Watch-Ladegeräte von Baseus und Haribo

Der Zubehörmarkt für die Apple Watch wächst weiter. Neben etablierten Herstellern wie Belkin oder Anker bringen inzwischen auch Marken wie Baseus und Haribo neue Ladegeräte auf den Markt. Die Spannbreite reicht von kompakten Powerbanks bis hin zu Mehrfachnetzteilen mit GaN-Technologie. Zielgruppe sind vor allem Nutzer, die mehrere Geräte gleichzeitig laden oder ihre Uhr auch unterwegs unkompliziert mit Energie versorgen wollen.

Baseus setzt bei seinem neuen Modell auf ein besonders handliches Design. Die Baseus Power Bank for Apple Watch verfügt über eine magnetische Ladevorrichtung mit 5 W Leistung und eine integrierte Kapazität von 1640 mAh. Damit lässt sich eine aktuelle Apple Watch bis zu drei Mal vollständig aufladen. Ein LED-Display informiert über den Ladezustand. Das Gerät wird über USB-C geladen und soll laut Hersteller auch nach längerer Lagerzeit betriebsbereit bleiben. Der Preis liegt bei rund 30 Euro.

Haribo bringt Farbe in die Ladestation

Auch Haribo bietet als Lizenzgeber inzwischen eine Reihe von Ladegeräten an, die sich an Apple-Nutzer richten. Frisch verfügbar auffällig ist ein 3-in-1-Netzteil mit 20 W USB-C-Ausgang und integriertem magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch. Das Modell ist mit allen Serien bis einschließlich Apple Watch Ultra kompatibel. Es arbeitet mit bis zu 2,5 W und soll die Uhr innerhalb von zweieinhalb bis viereinhalb Stunden vollständig aufladen.

Ergänzend dazu bietet Haribo ein leistungsstärkeres 65-Watt-GaN-Netzteil an, das vier Anschlüsse und ein einziehbares Kabel mit magnetischer Ladevorrichtung kombiniert. Damit lassen sich MacBook, iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig versorgen. Das Gehäuse ist in leuchtenden Farben erhältlich und richtet sich an Nutzer, die ein vielseitiges Ladegerät für Reisen oder den Schreibtisch suchen.

Sowohl die Baseus-Powerbank als auch die Haribo-Netzteile zeigen, wie breit das Zubehörangebot für die Apple Watch inzwischen geworden ist. Für viele Anwender steht dabei weniger die reine Ladeleistung im Vordergrund, sondern eine kompakte Bauform und flexible Einsatzmöglichkeiten. Nicht jeder hat Lust, Apples lange Strippe mit auf kurze Tagestrips und längere Ferienaufenthalte zu nehmen.