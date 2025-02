iPhone 16e: Pressestimmen vermitteln erste Eindrücke zum Verkaufsstart

Mit dem iPhone 16e bringt Apple am morgigen Freitag sein neues Einstiegsmodell auf den Markt, das das bisherige iPhone SE ablöst. In Deutschland startet das Gerät bei 699 Euro für die Variante mit 128 GB Speicher, während die Modelle mit 256 GB und 512 GB Speicher für 829 Euro bzw. 1.079 Euro angeboten werden.

YouTuber Dave Lee liefert einen Laufzeitvergleich

Auffällig ist nicht nur der Wegfall der Home-Taste und des Lightning-Anschlusses, sondern auch der erstmalige Einsatz eines Apple-eigenen Mobilfunkmodems . Das Unternehmen betont die Energieeffizienz des neuen C1-Chips und spricht von einer verbesserten Akkulaufzeit. Jetzt liegen die ersten Pressetimmen zum iPhone 16e vor.

5G-Geschwindigkeit hinter den Erwartungen

Matthias Kremp vom SPIEGEL berichtet, dass das iPhone 16e in ersten Messungen eine geringere 5G-Geschwindigkeit aufweise als das iPhone 16 Pro Max. Die genaue Ursache für diesen Unterschied sei unklar. Im Alltag dürfte dieser Aspekt jedoch kaum eine Rolle spielen, da eine stabile Verbindung entscheidender sei – und hier gebe es beim iPhone 16e keine Probleme.

Ausstattung im Vergleich zu Android-Modellen

Allison Johnson von The Verge hebt hervor, dass das iPhone 16e im Vergleich zu Android-Smartphones in einer ähnlichen Preisklasse eine eher schlichte Ausstattung biete. Während Geräte mit Googles Betriebssystem in diesem Segment oft eine hohe Bildwiederholrate, mehrere Kameras und eine lange Software-Unterstützung hätten, müsse sich Apple-Kunden mit einem Standard-60Hz-Display, einer einzelnen Kamera und kabellosem Laden ohne MagSafe zufriedengeben.

Johnsons nüchterne Beurteilung: Da Apple keine Konkurrenz im iOS-Bereich habe, könne das Unternehmen bestimmte Funktionen gezielt den teureren Modellen vorbehalten.

Lange Akkulaufzeit, aber kein MagSafe

Dave Lee, ein bekannter YouTuber, lobt die Akkulaufzeit des iPhone 16e. Die Laufzeit erinnere an die von größeren Plus- oder Max-Modellen, obwohl das Gerät mit seinem 6,1-Zoll-Display kompakter sei. Dies sei vor allem auf den verbauten Akku zurückzuführen, der mit knapp 4.000 mAh größer ausfalle als die Batterien des iPhone 16 oder iPhone 15.

Auffällig sei auch der Wegfall von MagSafe, was darauf hindeuten könnte, dass Apple die Magnete entfernt habe, um Platz für die größere Batterie zu schaffen.

Patrick Holland von CNET sieht das iPhone 16e als solides Smartphone, das sich vor allem für Nutzer eines älteren iPhone-Modells lohnen könnte.

Vor allem bleibe abzuwarten, wie sich das Preis-Leistungs-Verhältnis des Geräts im Herbst entwickelt, wenn das iPhone 17 erscheint und neue Rabattaktionen starten.