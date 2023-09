Das iPhone 15 startet in den Verkauf: Bei Apple, Amazon und der Telekom

Der Online-Händler Amazon konnte in den vergangenen Jahren auf eigene Bestände zurückgreifen und damit stets auch dann noch pünktlich liefern, wenn Apple selbst bereits Verzögerungen melden musste. Die Produktübersicht listet Amazon auf dieser Sonderseite . Die Produktseiten zur iPhone-15-Familie sollten in Kürze unter folgenden Adressen erreichbar sein:

Am iPhone 15 interessierte Anwender in MagentaMobil-Tarifen, die den Gerätekauf über ihren Mobilfunkanbieter abwickeln und diesen gleich auch von einer Vertragsverlängerung begleiten lassen wollen, können ihre Wunschgeräte schon seit den frühen Morgenstunden telefonisch bei der Telekom reservieren.

Auch auf der Startseite der Telefónica-Tochter o2 wir die Werbetrommel für das iPhone 15 gerührt, O2 sagt wie Apple eine Lieferung zum 22. September zu, will Neukunden also ebenfalls schon nächsten Freitag ausstatten .

Apple hat mit dem Vorverkauf der neuen iPhone-15-Familie begonnen und lässt an den Geräten interessierte Anwender ab sofort zugreifen. Bestellt werden kann über die Apple Store-Applikation , über den Apple Online Store und in Kürze auch über den Apple-Bereich bei Amazon .

