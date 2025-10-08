Tausende gestohlene Geräte sichergestellt
Dank „Wo ist?“: Londoner Großrazzia trifft iPhone-Mafia
In London ist es der Metropolitan Police gelungen, ein mutmaßlich internationales Schmugglernetzwerk aufzudecken und zu zerschlagen, das in großem Stil mit gestohlenen Mobiltelefonen gehandelt haben soll. Im Rahmen der bislang umfangreichsten Aktion gegen Handydiebstahl in Großbritannien wurden insgesamt 46 Personen festgenommen und mehrere tausend Geräte beschlagnahmt.
Gestohlene, in Alufolie eingewickelte iPhones
Den Ermittlungen zufolge könnte die kriminelle Gruppe in den vergangenen zwölf Monaten bis zu 40.000 Mobiltelefone aus Großbritannien nach China exportiert haben. Damit wäre das Netzwerk für rund 40 Prozent aller in London gestohlenen Geräte verantwortlich.
Die Ermittlungen begannen im Dezember 2024, nachdem ein iPhone-Diebstahlsopfer sein Gerät mithilfe von Apples „Wo ist?“-App nachverfolgt hatte. Am Abend des 24. Dezember konnte das gestohlene iPhone elektronisch bis zu einem Lagerhaus in der Nähe des Flughafens Heathrow geortet werden.
In einem Paket entdeckten die Ermittler nicht nur das gesuchte Gerät, sondern insgesamt rund 900 weitere iPhones. Nahezu alle stammten aus Diebstählen in London.
Ermittlungen auf mehreren Ebenen
Im Rahmen der unter dem Namen „Operation Echosteep“ geführten Untersuchungen setzte die Polizei spezialisierte Kräfte ein, die sonst unter anderem für bewaffnete Überfälle oder Drogenhandel zuständig sind. Diese konnten nicht nur weitere Pakete abfangen, sondern auch mithilfe von Spuren auf den Sendungen zwei Verdächtige identifizieren. Bei deren Festnahme in Nordost-London wurden rund 2.000 weitere Geräte sichergestellt.
Parallel zu den Ermittlungen auf internationaler Ebene nahm die Polizei auch gezielt Personen fest, die an Raubüberfällen und Taschendiebstählen beteiligt gewesen sein sollen. In der Folge wurden in den vergangenen Tagen 15 weitere Verdächtige wegen Diebstahl, Hehlerei und bandenmäßiger Tatbeteiligung festgenommen. Insgesamt durchsuchten die Beamten 28 Objekte in London und Umgebung und stellten dabei weitere gestohlene Geräte sicher.
Nach Angaben der Polizei richteten sich viele der Diebstähle gezielt auf Apple-Produkte, da diese auf dem chinesischen Schwarzmarkt besonders lukrativ seien. Laut Polizei wurden Dieben auf der Straße bis zu 300 Pfund pro Gerät gezahlt.
Die Behörden fordern nun auch mehr Unterstützung durch die Industrie. Hersteller wie Apple und Samsung müssten zusätzliche Schutzmechanismen entwickeln, um die Wiederverwendung gestohlener Geräte zu verhindern.
Und da hier oft die Diskussion läuft warum Menschen ihr iPhone an einem Band um den Hals hängen: auch ein guter Grund ist, dass man es nicht ganz so einfach aus der Hand reißen kann.
Es sei denn, man nimmt das original Apple Band mit Magnet!
Kann man ratzfatz mit nem scharfen Messer durchschneiden und im besten Falle wird man noch vom Band mitgezogen und stürzt … bestimmt super.
+1
In der Tat ist das ein guter Grund. Ich empfinde so ein Band in der Regel eher als störend, war aber dieses Jahr in London und habe es dort konsequent in einer Hülle am Band gehabt.
In der U-Bahn in Barcelona wurde jemanden das umhängende iPhone heimlich aus der Hülle geklaut ohne das es der Besitzer mitbekommen hatte weil er abgelenkt wurde von Komplizen.
Der typische Fall in London ist, dass das Handy von Leuten auf Mopeds und ähnlichem aus der Hand gerissen wird. Da helfen Schlaufen und Umhängebänder schon.
Und sich dann strangulieren lassen :-)
Die Diskussion geht ja darum, dass sich Leute ein Band für 80 Euro um den Hals hängen ;-)
Hatte mir auch extra für den London Urlaub so ein Band für 10€ bei Amazon geholt und mehr auf mein iPhone geachtet, weil ich vorher von den gehäuften Diebstählen dort gelesen hatte.
Viel Spaß bei dem Band, meine Freundin und ich wurden überfallen. Ein Mann ist von hinten angerannt und wollte ihre Halskette wegreißen, war schon heftig. Gott sei Dank hat die Kette gehalten und ich konnte schnell reagieren.
Was gruselig war, war die Geschwindigkeit. Man denkt nicht mehr nach, man handelt nur noch was Reflex. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet.
Was kann man mit einem geklauten iPhone anfangen wenn das Ding nen Code hat und wo ist aktiv ist? Wie verkaufen die die weiter?
Ersatzteile?
Warten auf Jailbreak, dann unlock. Dann alle Daten runterziehen Dann weiterverkaufen. Verkäufer hat Kohle, Käufer updated. Käufer ärgert sich weil jealbreak nach Update weg und Gerät gelocked. Verkäufer untergetaucht.
Jailbreak? das geht nur noch bei steinalten Iphones mit alter Software.
Die versuchen die Geräte zu entsperren und hoffen darauf, das die alten Besitzer aus woist rausschmeissen.
der Rest wird zerlegt und geht als Ersatzteile zurück in den Markt.
Gut das Apple immer mehr an die Geräte lockt.
Die werden in China auseinander genommen und dienen als Ersatzteilspender.
Mir wurde vor ein paar Jahren ein iPad gestohlen (alles inkl. Sperre, WoIst, etc). Nach ein paar Monaten hat mich die Polizei kontaktiert, dass sie das Gerät bei einer Durchsuchung gefunden haben (anhand Seriennummer erkannt). Als ich es abholte und einschaltete verhielt es sich wie ein nagelneues iPad. Es muss also Wege geben, solch ein Gerät zurückzusetzen.
Zurücksetzen im Sinne von alle Daten löschen geht einfach, zB via DFU Mode.
Zurücksetzen im Sinne von mit einer neuen Apple-ID konfigurierbar machen geht NUR, wenn du das iPad aus deinem Account gelöscht hattet oder „Mein iPad suchen“ deaktiviert hattest.
Nein geht nicht auch im DFU Mode muss es mit den Daten des alten Nutzers aktiviert werden wenn es noch bei „wo ist“ aktiv ist! Nicht ohne Grund muss man „wo ist“ deaktivieren wenn man das Gerät zu Apple sendet, selbst die können da im Falle einer Reparatur nicht aktivieren!
Les nochmal meinen Text ;)
Lesen sie nochmal meinen….
Dem Artikel zufolge muss ich davon ausgehen, dass ein gestohlenes iPhone welches mit einem Code geschützt ist, zurückgesetzt werden kann?? Geht das wirklich?
Nein.
Na klar geht das. Einfach DFU Mode. Es ist halt nicht mehr aktivierbar solange es nicht vom alten Besitzer freigegeben wurde, aber alles auf dem Gerät ist gelöscht.
Ich dachte der Diebstahlschutz wäre schon recht hoch?
Gekoppelt an der Apple ID ist eine Verwendung doch nicht mehr möglich oder?
Einzig was bleibt ist das ausschlachten und der Handel mit Ersatzteilen.
Da die ja auch zum Teil an Hardware gekoppelt ist muss das auch schwierig sein zu verkaufen.
Und jetzt wird nach mehr Maßnahmen gefordert.
Passt dann alles wieder nicht mit dem Recht auf Reparatur in Eigenregie. Da hier, ohnehin schon, Spezial Geräte benötigt werden.
Echt schwierig alles
Unterm Strich muss es sich ja gelohnt haben sonst gäbe es diesen Diebstahl und Handel nicht.
Mich wundert tatsächlich der Weg der Geräte, was passiert mit diesen denn in China ? Und warum China ?
Du kannst Dir in z.B. China oder Thailand iPhones aus Ersatzteilen komplett nach Wunsch zusammenstellen lassen.
Vermute zerlegen und Einzelteile aufarbeiten. Diese gehen dann als Original Ersatzteile in den Handel.
Bin auch erschrocken, das dies ein so ein großes Ausmaß annimmt. Da überlegt man sich zweimal wo man sein Gerät einschaltet und nutzt.
Einerseits nach mehr Hilfe schreien aber gleichzeitig Apple angehen weil sie ihre Komponenten koppeln und es Hinweise gibt dass Teil xy nicht original ist.
Die Warnung xy ist nicht original ist ja bei aufbereiteten original Teilen bei Reparatur nicht hilfreich. Wichtiger wäre die Koppelung von Ersatzteilen an das motherboard. Aber dann schreien auch alle rum, das Apple die Reparatur erschwert.
@Erik sind genau meine Gedanken
+1
Auf die Einzelteile sind bei Apple schon codiert das geht auch alles nicht so einfach, ich glaube das in der Masse einfach die Innereien in den Wertstoffhandel zurück flossen… sind ja wertvolle Werkstoffe im Gerät
Wie leichtsinnig auch einige mit den Geräten umgehen aber sicher ist man eben nie..
Würdest du behaupten, die Überfallenen im Video waren leichtsinnig? Das sehe ich gar nicht so.
Leichtsinnig wäre, das Gerät neben sich auf die Parkbank oder auf den Außen-Tisch im Restaurant zu legen.
Wahnsinn! Das bedeutet ja, dass jedes Jahr allein in London 100.000 iPhones gestohlen/geraubt werden, jeden Tag 274 iPhones!
An alle Spekulanten, die sich fragen, was mit den iPhones passiert: Ich hatte den Bericht schon letzte Tage auf BBC gelesen. Da wurde auch gesagt, dass diese iPhones in China bis zu 4000 $ wert sind. Das machte für mich gar keinen Sinn mehr, und ich habe mit Deep Seek recherchiert. Der Clou ist, dass die iPhones die Aktivierungssperre aktiviert haben. Damit sind sie als Phone unbrauchbar. Aber irgendwie kann man es als WiFi-only Gerät benutzen. Somit hätte man einen Device der von den Behörden nicht getrackt werden kann, aber VPN Zugang ins Ausland ermöglicht. Ob es stimmt kann ich nicht beurteilen, aber das erklärt den hohen Wiederverkaufswert in China.
Deep Seek, soso. Und wie genau hast du diese Suche angestellt?
bis zu 4000$ das Stück? Das macht wirklich keinen Sinn. Für den Betrag kaufen die sich doch 4 neue und brauchen nicht mit Helerware rummachen
Oftmals werden die Opfer danach fast täglich per Email oder SMS (Nummer bekommt man bei einer physischen SIM ja leicht raus) aufgefordert, ihr Gerät bitte aus „wo ist“ zu entfernen, damit „Apple“ ihre privaten Daten darauf löschen kann. Ansonsten würden diese in falsche Hände geraten. Gibt unzählige Videos auf YouTube dazu. Ich schätze dass nicht wenige darauf reinfallen und die Sperre irgendwann aufheben, da sie Angst haben, dass mit ihren Daten etwas gemacht wird und sie dafür verantwortlich gemacht werden können. Und dann ist das Gerät entsperrt und die Diebe können es teuer wieder verkaufen.