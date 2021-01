Cuterdio sichert Online-Radiosender: In-App-Käufe und neue Funktionen

Über die Radio-Applikation Cuterdio haben wir auf ifun.de bereits berichtet. Das Hobby-Projekt, des niederbayerischen Entwicklers Johann Weiher startete als schlichte 0-Euro-Applikation in den App Store und bot ihren Nutzern die Möglichkeit an, eine handgepflegte Liste guter beziehungsweise persönlich präferierter Online-Radio-Sender anzulegen und abzuspielen.

Neu: Zeitbasiertes Abspielen für wechselnde Beschallung

Anfang des vergangenen Jahres erweiterte Weiher sein App-Projekt um eine Mac-Version und verbesserte die Sender-Suche im Vergleich zur initialen Ausgabe deutlich. So integrierte die kostenlose Internetradio-App direkten Zugriff auf ein Verzeichnis von 25.000+ Online-Radio-Sendern, aus denen sich die eigenen Favoriten schnell mit ein paar Suchabfragen wählen lassen.

Kontinuierliche App-Verbesserungen

Auch sonst entwickelte sich die App ganz ordentlich: Cuterdio sichert die Song-Informationen der zuletzt gespielten Titel in einer Timeline, zeigt Cover in Sperrbildschirm, Mitteilungszentrale und auf der Apple Watch an besitzt eine Autoplay-Funktion zum App-Start und kümmert sich um den automatischen Verbindungsaufbau bei kurzfristigen Unterbrechungen der Internetverbindung. Auch CarPlay wurde integriert.

Seit unserer letzten Berücksichtigung wurde die App auch um mehrere große Funktionsneuerungen ergänzt. Allen voran die iCloud-Synchronisation der Sender, die Unterstützung für Big Sur und das zeitbasierte Abspielen bestimmter Stationen zu einer bestimmten Zeit. Der Entwickler erklärt:

„Das Feature „Zeitbasiertes Abspielen“ ist meiner Meinung nach ziemlich innovativ. Ich kann einstellen zu welcher Uhrzeit welcher Sender gespielt werden soll. So kann ich z.B. mit 80er Jahre Metal meinen Tag beginnen und dann schön langsam Heavy Metal hören. Zwischendrin noch die Nachrichten zu einer bestimmten Uhrzeit.“

Geringe Spendenbereitschaft, geringe Motivation

Allerdings hat Weiher nun auch In-App-Käufe integriert und sich von dem spendenfinanzierten Gratis-Angebot verabschiedet. Warum erklärt der Programmierer in seinem privaten Blog. Die Kurzfassung: Die Spendenfunktion warf zu wenig ab um Fixkosten wie Server, Domain, Apples Entwickler-Pauschale und die anfallenden Design-Arbeiten zu decken. Jetzt lassen sich einzelne Funktionen wie der Theme Editor, das zeitbasiertes Abspielen und die sofortige Cover Anzeige für Unkostenbeiträge zwischen 2,29 und 4,49 Euro freischalten.

Broadcasts als nette Alternative

Wir haben für unsere Sammlung von Online-Radio-Stationen inzwischen die Konkurrenz von Broadcasts im Einsatz, werden die Entwicklung von Cuterdio aber weiter verfolgen. Aktuell scheint sich die Einführung der In-App-Käufe positiv auf die Radio-App auszuwirken. Die Anzahl der aktiven Nutzer stieg um 10% – zudem hat seit Einführung der In-App-Käufe hat auch die Anzahl der Spenden zugelegt.