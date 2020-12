Cs Musicplayer für iOS komplett überarbeitet

Wenn ihr die Musikdienste links liegen lasst und einen Audioplayer „wie früher“ für euer iPhone sucht, werft einen Blick auf den Cs Musicplayer. Die von Mike Clay entwickelte App ist umfassend überarbeitet jetzt in Version 6 verfügbar.

Der Cs Player ist genau genommen ein alter Hase in seinem Bereich. Allerdings war die App zu früheren Zeiten noch als „Cesium“ bekannt, erst Anfang vergangenen Jahres wurde der neue Name eingeführt.

Mit Version 6.0 bietet der Entwickler nicht nur eine vollständig neue Benutzeroberfläche, sondern ist auch auf das Feedback von Anwendern eingegangen. Letzteres hat sich sowohl mit Blick Fehlerbeseitigungen als auch Funktionserweiterungen niedergeschlagen. Eine Kernfunktion ist dabei die dynamische Darstellung bei der Wiedergabe, der Player verändert seine Farbe und passt sich automatisch an das jeweilige Album-Cover an.

Sehr gut gefallen uns die beiden Funktionserweiterungen für den Mini-Player im Fuß der App. Durch Streichen kann man hier jetzt einfach zum nächsten oder vorigen Titel springen. Hält man den Finger länger auf die Mini-Player-Leiste, so werden die Detailinfos zum aktuellen Titel angezeigt. Weitere Neuerungen umfassen erweiterte Sortiermöglichkeiten und die Suche in Wiedergabelisten. Die Suchfunktion steht nun zudem in fast allen Ansichten über ein Lupensymbol in der rechten oberen Ecke zur Verfügung.

Der Entwickler erklärt im Zusammenhang mit dem Update auch, warum er kein neues iOS14-Widget anbietet. Apple bietet hier nämlich bislang nicht die Möglichkeit, die aktuelle Wiedergabe anzuzeigen. Daher bleibt der Cs Musicplayer beim klassischen Widget, damit verbunden habt ihr dann auch eine „Now Playing“-Ansicht sowie die Möglichkeit, die aktuellen Titel direkt über das Widget zu bewerten.

Alles in allem erfreut der Cs Musicplayer als klassische Musik-App mit Fokus auf die Wiedergabe eigener Audiodateien. Die App setzt auf einen Einmalkauf zum Preis von 2,99 Euro. Wer seiner Freude über die Anwendung zusätzlich Ausdruck geben will oder dem Entwickler nach langjähriger Nutzung ein Bonus-Trinkgeld spendieren will, findet diese Option als In-App-Kauf in den Einstellungen. Auf diese Weise will Clay auch die Weiterentwicklung der App sichern, ohne auf den Trend zu Abo-Modellen aufzuspringen.