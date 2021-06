Digitales Erbe: iCloud-Nutzer können künftig Nachlassempfänger bennenen

Mit den „Kontakten zur Wiederherstellung“ hat Apple noch eine weitere Neuerung betreffend die Account-Verwaltung in iCloud angekündigt. Als im Englischen „Recovery Contacts“ bezeichnet Apple von einem iCloud-Nutzer bestimmte Personen, die dabei unterstützen können, den Zugriff auf ein iCloud-Konto zurückzugewinnen. Diese Notfall-Kontakte haben keinerlei Zugriff auf das betreffende iCloud-Konto, können aber als „2-Faktor-Ersatz“ dienen. Hat man den Zugriff zu seinem iCloud-Konto verloren, so schickt Apple diesen Personen einen sechsstelligen Wiederherstellungs-Code, mit dessen Hilfe man sich dann wieder anmelden kann.

Mit seinem „Digitales-Vermächtnis-Programm“ will künftig auch Apple seinen Nutzern die Möglichkeit bieten, ihren Angehörigen im Todesfall halbwegs einfachen Zugriff auf wichtige Informationen zu ermöglichen. Mit iOS 15 können Apple-Kunden sogenannte „Kontaktpersonen zum Account-Erbe“ benennen. Die neue Option versteckt sich in den iCloud-Einstellungen im Bereich „Passwort & Sicherheit“.

Insert

You are going to send email to