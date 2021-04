COVID-19: Können Apple Watch und iPhone Erkrankungen erkennen?

Um herauszufinden, ob Apple Watch und iPhone dazu eingesetzt werden können eine COVID-19-Erkrankung festzustellen bzw. eine einsetzende Krankheit schon früh im Verlauf vorherzusagen, hat Apple eine neue Studie in Auftrag gegeben. Diese führt der Konzern zusammen mit University of Washington und Wissenschaftlern der Seattle Flu Study durch.

Apple stellt die Apple Watch

Aktuell werden Teilnehmer gesucht, die an der Studie mitwirken wollen. Interessierte Anwender aus Deutschland können sich jedoch nicht freiwillig melden. So wird nicht nur vorausgesetzt, dass die Anwender über Englischkenntnisse verfügen, mindestens 22 Jahre alt sind, ein iPhone 6s oder neuer besitzen und das Durchhaltevermögen haben, sich ein halbes Jahr an der Studie zu beteiligen, Voraussetzung ist zudem ein Wohnsitz im Großraum Seattle.

Anwender, die sich an der Studie beteiligen müssen einen wöchentlichen Fragebogen ausfüllen, der über Apples sogenannte Research-App zur Verfügung gestellt wird und müssen sowohl tagsüber als auch nachts eine von Apple bereitgestellte Apple Watch tragen. Zudem werden alle Teilnehmer zu Beginn der Studie und immer dann auf eine aktive COVID-19-Erkrankung getestet, sobald sich mögliche Symptome einstellen sollten.

Erkrankte sollen Gesundheitsmessungen durchführen

Nach Informationen der University of Washington ist das Ziel der Studie, zu ermitteln, ob Apple Watch und iPhone grundsätzlich in der Lage sind, frühe Anzeichen von Atemwegserkrankungen (die Wissenschaftler nennen COVID-19 in diesem Zusammenhand explizit) erkennen zu können.

So macht die Studien-Beschreibung auch darauf aufmerksam, das Teilnehmer die während der sechs Monate an COVID-19 erkranken, gebeten werden, zusätzliche Gesundheitsmessungen mit der von Apple bereitgestellten Apple Watch durchzuführen. Alle Details zur Studie lassen sich hier einsehen.