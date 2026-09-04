Cosori erweitert sein Sortiment um eine Premium-Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Garkammern. Die neue Cosori Iconic Dual ergänzt das zu Jahresbeginn vorgestellte Iconic Single und lässt sich für 369 Euro vorbestellen.

Insgesamt 8,6 Liter Garraum

Die Iconic Dual bietet insgesamt 8,6 Liter Garraum, verteilt auf zwei nebeneinander angeordnete Schubladen mit jeweils 4,3 Litern. Beide Bereiche können mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten betrieben werden. Eine Sync-Funktion kann unterschiedliche Garprogramme so aufeinander abstimmen, dass beide gleichzeitig enden. Zudem lassen sich vorgenommene Einstellungen einfach auf beide Garzonen übertragen.

Die Iconic Dual arbeitet mit zwei getrennten Motoren und erreicht eine maximale Leistung von 2.700 Watt. Für die Zubereitung stehen sieben Betriebsarten zur Verfügung. Neben Heißluftfrittieren unterstützt das Gerät Braten, Grillen, Aufwärmen, Backen, Dörren und das Gehenlassen von Teig.

Steuerung auch per App

Wie schon der Iconic Single lässt sich auch der Iconic Dual mit der VeSync-App verbinden. Darüber können unter anderem Temperatur und Garzeit angepasst sowie die verbleibende Garzeit aus der Ferne geprüft werden. Darüber hinaus stellt Cosori Rezepte und auf einzelne Lebensmittel abgestimmte Einstellungen bereit. Die Sammlung umfasst derzeit rund 50 Rezepte und Angaben für mehr als 90 Lebensmittel.

Die App-Anbindung ist auch mit Blick auf andere Modelle des Herstellers interessant. Mit dem Turbo Tower Pro Smart hat Cosori bereits eine Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Schubladen und VeSync-Unterstützung im Programm. Dieses Modell bietet mit insgesamt 10,8 Litern mehr Platz und kostet mit 279,99 Euro bereits regulär weniger. Aktuell wird die Turbo Tower Pro Smart sogar für 219,99 Euro angeboten. Die beiden Garkkörbe des dieses Modells sind übereinander statt nebeneinander angeordnet, wodurch das Gerät weniger Stellfläche benötigt, dafür aber höher ausfällt.

Edelstahl und gehärtetes Glas

Cosori begründet die höheren Preise der Iconic-Reihe unter anderem mit der Materialauswahl und Verarbeitung. Der Hersteller setzt auf ein Gehäuse aus Edelstahl und ein Bedienfeld aus gehärtetem Glas. Die beiden Garkörbe sind innen mit einer PFAS-freien Keramikbeschichtung versehen und können in der Spülmaschine gereinigt werden.