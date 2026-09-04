Zwei Garkammern mit je 4,3 Liter
Cosori Iconic Dual: Neuer Doppel-Airfryer mit App-Anbindung
Cosori erweitert sein Sortiment um eine Premium-Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Garkammern. Die neue Cosori Iconic Dual ergänzt das zu Jahresbeginn vorgestellte Iconic Single und lässt sich für 369 Euro vorbestellen.
Insgesamt 8,6 Liter Garraum
Die Iconic Dual bietet insgesamt 8,6 Liter Garraum, verteilt auf zwei nebeneinander angeordnete Schubladen mit jeweils 4,3 Litern. Beide Bereiche können mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten betrieben werden. Eine Sync-Funktion kann unterschiedliche Garprogramme so aufeinander abstimmen, dass beide gleichzeitig enden. Zudem lassen sich vorgenommene Einstellungen einfach auf beide Garzonen übertragen.
Die Iconic Dual arbeitet mit zwei getrennten Motoren und erreicht eine maximale Leistung von 2.700 Watt. Für die Zubereitung stehen sieben Betriebsarten zur Verfügung. Neben Heißluftfrittieren unterstützt das Gerät Braten, Grillen, Aufwärmen, Backen, Dörren und das Gehenlassen von Teig.
Steuerung auch per App
Wie schon der Iconic Single lässt sich auch der Iconic Dual mit der VeSync-App verbinden. Darüber können unter anderem Temperatur und Garzeit angepasst sowie die verbleibende Garzeit aus der Ferne geprüft werden. Darüber hinaus stellt Cosori Rezepte und auf einzelne Lebensmittel abgestimmte Einstellungen bereit. Die Sammlung umfasst derzeit rund 50 Rezepte und Angaben für mehr als 90 Lebensmittel.
Die App-Anbindung ist auch mit Blick auf andere Modelle des Herstellers interessant. Mit dem Turbo Tower Pro Smart hat Cosori bereits eine Heißluftfritteuse mit zwei getrennten Schubladen und VeSync-Unterstützung im Programm. Dieses Modell bietet mit insgesamt 10,8 Litern mehr Platz und kostet mit 279,99 Euro bereits regulär weniger. Aktuell wird die Turbo Tower Pro Smart sogar für 219,99 Euro angeboten. Die beiden Garkkörbe des dieses Modells sind übereinander statt nebeneinander angeordnet, wodurch das Gerät weniger Stellfläche benötigt, dafür aber höher ausfällt.
Edelstahl und gehärtetes Glas
Cosori begründet die höheren Preise der Iconic-Reihe unter anderem mit der Materialauswahl und Verarbeitung. Der Hersteller setzt auf ein Gehäuse aus Edelstahl und ein Bedienfeld aus gehärtetem Glas. Die beiden Garkörbe sind innen mit einer PFAS-freien Keramikbeschichtung versehen und können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Ein Hingucker…
Zum intensiven putzen. Brauch man nicht in Metall
Brauchen tut man gar nichts! Aber es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, wenn man sich für eine Heißluft Fritteuse entscheidet. Das Putzen ist in meinen Augen kein Gegenargument. Alleine die Materialauswahl finde ich ist ein sehr gutes Argument oder steht Plastik und Ähnliches für ein besseres Argument?
Meine muss ich nicht häufig putzen. Dort wo ich sie meistens anfasse ist gebürstetes Edelstahl
Schade ist bei normalen Cosori Dual blaze mit den beiden Fächern nebeneinander, dass man den Ventilator nicht regeln kann. Das kann die einfache von Cosori schon. Kann das jetzt die teurere?
Ein super Airfryer. Allerdings mit einem Schwachpunkt. Die Mitte ist dafür gemacht, dass man mit der Fingern das Gitter rausziehen kann. Das Problem daran, es fallen einen Teil der Pommes oder kleinere Lebensmittel unten durch.
Wir haben den Turbo Tower Pro Smart (vor allem wegen der begrenzten Stellfläche) und sind Mega zufrieden. Anhand der Beschreibung würde mir nichts einfallen, was der Tower nicht auch könnte. Wer Platz hat und lieber Edelstahl Option mag, nur zu.