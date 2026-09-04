Saints Row: The Third Remastered kommt am 29. Oktober

Feral Interactive hat für den 29. Oktober eine Mobilumsetzung des Action-Adventure Saints Row: The Third Remastered angekündigt. Das chaotische Open-World Spiel erschien ursprünglich 2011 für Windows und Konsolen und erhielt 2020 mit dem Remaster einen neuen Anstrich. Nun sollen die iOS und Android Umsetzungen folgen, dank der ihr die Straßen von Steelport auch unterwegs unsicher machen könnt.

Im dritten Teil der Serie ist die Third Street Saints Gang von der einst kleinen Straßenbande zu Weltstars mit einer internationalen Marke herangewachsen. Inklusive Merchandise und allem was dazu gehört. Nach einem missglückten Bankraub landet eure Gang jedoch in die Metropole Steelport und sieht sich dort mit dem Verbrecherkartell The Syndicate konfrontiert.

Chaotische Gangster Parodie

Eure Aufgabe besteht nun darin euch des Syndikats sowie der korrupten militärischen Spezianeinheit S.T.A.G. zu entledigen und die Herrschaft über die Stadt an euch zu reißen. Wie in der humoristisch schrägen Saints Row Reihe üblich, werdet ihr dieses Ziel auch in der Mobilumsetzung mit dem Einsatz von Gewalt, Bestechung, Gummidildos und natürlich noch mehr sinnloser Gewalt umsetzen.

Wie von Feral Interactive gewohnt wird auch die Mobilumsetzung von Saints Row als Premium-Spiel zum Einmalkauf angeboten werden und wird auf Mikrotransaktionen verzichten. Sämtliche Erweiterungen der PC Version werden ebenfalls bereits im Mobilableger enthalten sein.